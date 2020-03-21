5 пикантных фильмов от Оли Цибульской, после которых хочется жить и любить

Эксклюзивно для LifeStyle 24 певица Оля Цибульская поделилась подборкой фильмов, которые вдохновляли ее в самые сложные моменты жизни.

Оля Цибульская также на карантине. Артистке, которая привыкла менять несколько городов, а то и стран в день и постоянно находиться в окружении команды, музыкантов, коллег и СМИ так же нелегко закрыть свой мир в четырех стенах. Впрочем, Цибульская относится к ситуации очень ответственно: остается дома, придерживается всех правил безопасности и находится на постоянной онлайн-связи с поклонниками (даже ежедневно дарит большую коробку косметики кому-то из пидписчиц в инстаграме, чтобы поддержать, пока магазины закрыты.

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А чтобы поддержать еще и читателей LifeStyle 24 артистка эксклюзивно поделилась перечнем особых фильмов, которые давно стали ее "антисептиком" от плохого настроения. Кроме этого, Оля Цибульская рассказала, почему именно эти фильмы заслуживают вашего внимания.

5 фильмов от Оли Цибульской

"Вики Кристина Барселона" (2008)

– Здесь все, о чем ты всегда тайно мечтал, возможно, даже того не подозревая. Сплошной кайф. Люди, места, эмоции, одежда и пища, слова и взгляды. Он о страсти к жизни во всех ее вкусных формах. И любовь. Но не как драма, а как смысл и секс.

И пусть Барселону в ближайшие две недели нам не увидеть, почувствовать точно получится. Так же горячо и страстно как Хавьер Бардем Пенелопу Круз (смеется).

Смотрите трейлер к фильму "Вики Кристина Барселона": видео

"Секс в большом городе" (сериал и фильмы)

– Впервые увидела более 10 лет назад. С тех пор решила, что для своего мусика я всегда буду Кэрри Брэдшоу в жизни, Шарлоттой Йорк дома, Мирандой Хоббс с друзьями и Самантой Джонс в постели. Если что, быть Самантой у меня пока получается лучше всего.

Женщины такие разные. Но каждая хочет быть желанной – на кухне, в офисе или на сцене. Если бы в мире существовала школа, где учили бы быть женщиной, то каждое утро вместо гимна наизусть там читали бы монологи Керри. Ну а тем, кого оставляли вечером после уроков – показывали бы мастер-классы Саманты.

Совру, если скажу, что не использовала приемы из фильма. Весь его кайф в том, что он не о сексе. Хорошо, он не только о сексе. Если надо мгновенно превратиться из бизнес-вумен в гейшу или из заботливой мамы в ненасытную тигрицу – все здесь.

Смотрите трейлер к фильму "Секс в большом городе": видео

"Завтрак у Тиффани" (1961)

– У меня была одна знакомая, которая с гордостью рассказывала всем, что "Завтрак у Тиффани" – ее любимый фильм в мире, и игра актеров там просто гениальная. Все бы ничего, но фильма она ни разу не видела. Просто это модно. Я сначала полюбила книгу, а потом фильм, и это как два разных бойфренда. Или два разных коктейля: книга – крепкий виски со льдом, а фильм – игристое шампанское с пузырьками.

Но в одном моя знакомая была права: никто не знает, какой бы был современный фэшн-мир, если бы не Холли (точнее Одри Хепберн). Она – синоним маленького черного платья. Хотя на самом деле смысл не в том, чтобы придумать что-то навеки, а в том, чтобы каждый день придумывать новую себя. Мне кажется, ею вдохновлялась Мадонна. А тебе?

Смотрите трейлер к фильму "Завтрак у Тиффани": видео

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"Грязные танцы" (1987)

– Если бы у меня было первое свидание с мужчиной мечты, я бы повела его на этот фильм. Хорошо, второе свидание (смеется). Просто мама точно будет читать это интервью.

Танец – это совсем другой вид близости. Пожалуй, даже более интимный. Когда чувствуешь все так остро, что щекочет в груди. После "Грязных танцев" хочется любить, танцевать и снова любить. Пойду пересмотрю.

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"Ветчина, ветчина" (1992)

– Привет, Пенелопа и Хавьер, "мы не виделись тысячу лет" (смеется). Смешной секси-фильм и сексуальная комедия. Каждая сцена – это пик, апогей бесстрашия и страсти. Он вышел в 1992-м и тогда еще не было алгоритма "успешного кассового фильма". Была задача подергать зрителя за те эмоции, который он еще никогда не испытывал.

И у них получилось. Вот увидишь. Цем.

Смотрите трейлер к фильму "Ветчина, ветчина": видео