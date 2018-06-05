5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире

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Как съемную квартиру сделать уютной: 5 советов
Как съемную квартиру сделать уютной: 5 советов / unsplash.com

Даже если вы арендуете помещение, в нем можно создать комфорт и уют, и чувствовать себя там, как дома.

Психологи предостерегают, что часто именно отсутствие домашней атмосферы в съемной квартире может стать причиной стресса.

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Зато дизайнеры успокаивают, что уют можно создать и в помещении, которое служит для вас временным домом.

Дизайнер интерьеров Шон Элин Томас говорит, что прежде всего следует определиться с цветовой гаммой и стараться ее придерживаться – лучше выбрать три основных цвета, пишет The Conversation.

Отталкиваясь от цветовой гаммы, можно обдумывать и другие элементы интерьера.

Дизайнер дала пошаговые советы о том, как превратить свою даже арендованную квартиру в уютное жилище, в которое захочется каждый вечер возвращаться.

1. Покрасить стены

Поскольку стены занимают пропорционально больше места в комнате и выполняют функцию фона для всего остального, их вид влияет на большинство вещей в помещении.

Если владелец квартиры позволяет изменить цвет стен, красьте!

Хотите оживить комнату – выбирайте такие яркие оттенки, как желтый, розовый или голубой.

Не обязательно перекрашивать стены во всей квартире, иногда достаточно просто сделать акцент на одной, чтобы изменить атмосферу в комнате.

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Уютная атмосфера в съемной квартире: покрасьте стены

2. Смените постельное белье

Постельное белье или покрывала занимают большую часть пространства комнаты, поэтому их дизайн и цвет могут значительно освежить комнату.

Если бюджет не позволяет раскошелиться на новое, можно самостоятельно с помощью фабричных красителей, техник связывания или даже специальных карандашей обновить старую.

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3. Картины на стенах

Если в вашей квартире уже есть рисунки на стенах, можно дать им "новое дыхание" новыми рамками.

Если скучаете за родными, развесьте распечатанные фото с их улыбающимися лицами, например, на гирлянде с лампочками.

А если есть вдохновение – нарисуйте картину сами.

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Картины или фото на стенах помогут сделать квартиру уютнее

4. Освещение – очень важно

Для создания приятной атмосферы в помещении очень важную роль играет освещение. Оно влияет не только на наше зрение, но и на ощущения.

Чтобы сделать визуальное пространство теплее, комнату можно разделить на верхнее и боковое освещение.

Например, вечером вместо ярких ламп под потолком можно включать более мягкие настольные или настенные лампы.

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Освещение напрямую влияет на атмосферу в помещении

5. Растения и книги тоже решают

Если имеете большую библиотеку, книги можно расставить в красивой радужной последовательности – это будет выглядеть и стильно и ярко.

Не забудьте про растения! Они всегда добавляют естественности и помогают обеспечить помещение достаточным количеством кислорода.

Некоторые исследования свидетельствуют, что растения даже помогают бороться со стрессом, а созерцание цветов улучшает настроение.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости недвижимости Архитектура и дизайн Советы Декор и дом аренда жилья
Источник: 24 канал
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