5 самых популярных треков по версии Shazam, сумевших покорить весь мир

Знаменитый музыкальный сервис Shazam решил подвести итоги 2019 года. Его представители проанализировали активность меломанов по каждому треку, который вышел в ротацию за последние 12 месяцев. Поэтому миру представили 5 треков, которые получили наибольшее внимание от пользователей Shazam.

Рейтинг возглавила 17-летняя американка Билли Айлиш. Девушка стремительно ворвалась в мировой шоу-бизнес и уже успела покорить первые строчки радиочартов, а также получить первые награды. В частности, Билли Айлиш стала "Певицей года" по версии Apple Music Awards. Премия прошла на днях в Калифорнии.

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Первую строчку Shazam зажигательной Билли Айлиш удалось занять благодаря своему треку Bad Guy, клип к которому собрал почти 700 миллионов просмотров.

Билли Айлиш – Bad Guy: смотрите видео клипа

Уступил первенство в рейтинге музыкального сервиса Lewis Capaldi. Ворваться в престижный чарт ему помог успешный трек Someone You Loved. Премьера песни состоялась в феврале 2019 года и собрала около 80 миллионов просмотров на ютуб-канале артиста.

Lewis Capaldi – Someone You Loved: смотрите видео клипа

Заслуженной бронзой в рейтинге Shazam теперь может похвастаться австралийская певица Tones. Занять престижную ступень помогла песня Dance Monkey.

Tones – Dance Monkey: смотрите видео клипа

На четвертой строчке меломаны могут увидеть ремикс на песню Calma, который исполнили Pedro Capo и Farruko. Клип к композиции собрал около 2 миллиардов просмотров, поэтому не случайно попал в список музыкального сервиса.

Pedro Capo и Farruko – Calma: смотрите видео клипа

Пятерку победителей закрывает совместная работа двух групп Meduza и Goodboys. Музыканты записали трек Piece Of Your Heart, который получил бешеную популярность в мире.

Meduza и Goodboys – Piece Of Your Heart: смотрите видео клипа