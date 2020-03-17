5 сексуальных моделей, которые стали успешными актрисами Голливуда – 18+

Многие красавицы, которые уже получили бешеную популярность в фэшн-индустрии, принимают решение о переквалификации. Так, успешные модели охотно меняют подиум на съемочную площадку. Кто же сумел затмить свою модельную карьеру актерскими работами – читайте в материале LifeStyle 24.

Кара Делевинь

Пожалуй, только редкие съемки для глянца и рекламы напоминают поклонникам Кары Делевинь, что начинала она свою карьеру как модель.

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Ее дебютом была съемка для итальянского Vogue, в которой харизматичная красавица снялась в 10 лет. С тех пор Делевинь начала сотрудничество с модельными агентствами и стремительно покоряла мир моды.



Кара Делевинь на первой фэшн-съемке / Vogue

После блестящего старта эффектной британке начали предлагать престижные фотосессии. H&M, Blufin, DKNY, Том Форд, Yves Saint Laurent, Zara, Chanel, Burberry – это далеко не весь список известных брендов, для которых позировала Кара Делевинь. С совершеннолетием звезда соглашалась на довольно откровенные съемки, не боясь предстать перед камерой обнаженной.



Кара Делевинь и Оливье Рустен​ / Instagram / @olivier_rousteing



Кара Делевинь для Elle UK / Instagram / @lizcollinsphotographer

Однако уже с 2012 года Кара Делевинь с легкостью покорила Голливуд. Сначала зажигательная модель сыграла второстепенную роль в фильме "Анна Каренина", представ перед зрителями с Кирой Найтли. Но потом один за другим стали появляться фильмы с участием британки. Сейчас в фильмографию Кары Делевинь входят 13 кинолент, в частности, "Лихорадка тюльпанов", "Пэн", "Бумажные города", "Отряд самоубийц", "Лицо ангела" и сериал "Карнивал Роу".

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Смотрите трейлер к сериалу "Карнивал Роу": видео

Ольга Куриленко

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко также начинала свою карьеру с подиума. В 16 лет красавица уехала в Париж. Всего полгода понадобилось Ольге Куриленко, чтобы выучить язык и начать сотрудничество с французским фэшн-агентством.

Съемки для Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue, а также рекламные компании Lejaby, Bebe clothing, Clarins and Helena Rubinstein – Ольга Куриленко стала одной из самых перспективных моделей.



Ольга Куриленко / Pinterest



Украинка Ольга Куриленко / Pinterest

На телеэкранах Ольга Куриленко дебютировала в 2005 году, когда сыграла в фильме "Безымянный палец". Впоследствии талантливую актрису можно было увидеть в фильмах "Париж, я люблю тебя", "Змея", "Хитмэн", "Земля забвения" и др. Однако наибольшую славу ей принесло участие в съемках фильма "Квант милосердия". Обольстительная Ольга Куриленко сыграла девушку Джеймса Бонда и стала одной из самых успешных актрис Голливуда.



Ольга Куриленко сыграла девушку Бонда / Кадр из фильма

Смотрите трейлер к фильму "Квант милосердия": видео

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Галь Гадот

Еще одной красавицей, которая затмила свою модельную карьеру, стала Галь Гадот. До съемок в Голливуде она охотно появлялась на страницах модных глянцев, примеряя достаточно откровенные образы.



Галь Гадот в прозрачном платье / Celebzz



Сексуальная Галь Гадот / W Magazine

Но все кардинально изменилось в 2007 году, когда Галь Гадот впервые попробовала свои силы, как актриса. С тех пор звезда появилась в таких фильмах, как "Форсаж-4", "Безумное свидание", "Рыцарь дня", "Преступник", "Лига справедливости", "Успеть за Джонса" и др. Сейчас Галь Гадот готовится к премьере успешного супергеройского фильма "Чудо-женщина 2", где она сыграла главную роль.

Смотрите трейлер к фильму "Чудо-женщина 2": видео

Мила Йовович

Мало кто из поклонников Милы Йовович помнит, что свою потрясающую карьеру она начинала с подиума и модных глянцев. С 13 лет она мастерски сочетала работу в Голливуде и фэшн-проекты.

Однако блестящая актерская карьера таки затмила модельную. "Возвращение в голубую лагуну", "Каффс", "Чаплин", "Его игра", "Ночной поезд в Катманду", "Пятый элемент", "Посланница: История Жанны д'Арк", "Мушкетеры", "Обитель зла" – это далеко не весь список фильмов, в которых появилась талантливая Мила Йовович.

Смотрите трейлер к фильму "Пятый элемент": видео

Но несмотря на такой бешеный успех в Голливуде эротические фото Милы Йовович и до сих пор будоражат сеть.



Мила Йовович снималась для глянца / DesktopGoodies

Эмили Ратаковски

Зажигательную американку Эмили Ратаковски многие поклонники знают благодаря сотрудничеству с известными брендами и эффектными съемками для глянца. Свою модельную карьеру она начала всего в 14 лет и с тех пор заставляет говорить о себе весь мир.

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Бешеную популярность красавица получила благодаря эротическим съемкам, на которые с радостью соглашается. После шквала критики 28-летняя Эмили Ратаковски объяснила общественности, что на собственном примере хочет показать всем женщинам, что не стоит стесняться своего тела и скрывать его за балахонной одеждой. По ее словам, формы не влияют на сексуальность, поэтому она призвала всех женщин прекратить комплексовать.



Эмили Ратаковски обнажилась / Airows

Кроме этого, Эмили Ратаковски разработала собственную линию купальников и белья, которые охотно рекламирует в сети.



Сексуальная Эмили Ратаковски в купальнике / LifeStyle 24

Однако, получив мировую славу, Эмили Ратаковски решила покорить Голливуд. В 2018 году модель получила второстепенную роль в комедии "Красавица на всю голову", которая помогла ей проявить свой актерский талант. А уже через год звезда получила главную роль в фильме "Искусство обмана".

Смотрите трейлер к фильму "Искусство обмана": видео