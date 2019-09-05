5 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 сентября в народном календаре отмечают день святого Луппа Солунского.

Именины сегодня празднуют: Елизавета.

Читайте также: Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

Народные приметы на 5 сентября

– Если утренних заморозков в этот день нет, то сентябрь будет теплым.

– Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – скоро наступит зима.

Что можно делать 5 сентября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.

Что нельзя делать 5 сентября

1. Запрещается делать тяжелую работу в этот день.

2. Нельзя сквернословить и допускать плохие мысли.

3. Не желательно выпускать домашних животных на улицу.

4. Нельзя стоять на перекрестках, ведь там собирается нечисть.

5. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте над тем, где вы можете подзаработать.