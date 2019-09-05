5 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 сентября в народном календаре отмечают день святого Луппа Солунского.
Именины сегодня празднуют: Елизавета.
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Народные приметы на 5 сентября
– Если утренних заморозков в этот день нет, то сентябрь будет теплым.
– Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – скоро наступит зима.
Что можно делать 5 сентября
1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.
Что нельзя делать 5 сентября
1. Запрещается делать тяжелую работу в этот день.
2. Нельзя сквернословить и допускать плохие мысли.
3. Не желательно выпускать домашних животных на улицу.
4. Нельзя стоять на перекрестках, ведь там собирается нечисть.
5. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте над тем, где вы можете подзаработать.
Источник: LifeStyle 24
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