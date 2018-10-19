5 скрытых месседжей нового клипа Цибульской, которые заметят лишь самые внимательные

Какой овощ самая зажигательная "Дівчинка" украинского шоу-бизнеса прячет в бюсте и на какое сенсационное заявление намекает?

Не обращайте внимания на высоту полета ласточек или количество несчастных квакающих лягушат. На украинской сцене давно появились собственные счастливые приметы. Одна из них – если Оля Цибульская выпустила новый хит, то праздничный сезон непременно будет горячим. А если в придачу еще и клип – то аномально.

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Сочная и стильная видеоработа режиссера Инны Грабарь действительно больше походит на рождественскую сказку в стиле Кэрри Брэдшоу. Клип на песню "Девочка" рассказывает историю неугомонной горничной (Оли), которую работодатели (супруги Решетники) оставили в роскошном имении наедине с маленькой озорницей, до сих пор живущей в душе взрослой барышни. Дальше "Мэри Поппинс" превращается в фурию, однако это вы точно заметили. А вот несколько важных тайных символов, спорим, потеряли в пестром многообразии.

1. Манящий капустный браслет

Разрушительница мифов Цибульская делится тайным оружием – лучше полагаться не на доисторические бабушкины методы, а на собственную изобретательность и сексуальность.

2. Беспощадный insta-маркетинг

Оля Цибульская в видеоклипе "Дівчинка" / Скринштот из видеоролика

Здесь звездная красавица явно решила с фирменной иронией напомнить о наболевшем. Претендента на руку и сердце придется разочаровать – Оля счастлива в браке. А вот тем, кто заметил удачную пародию на беспощадную insta-рекламу, а не одиозные шубки со скидкой, то вам плюсик к карме.

3. Охота на американскую мечту

Оля Цибульская в видеоклипе "Дівчинка" / Скринштот из видеоролика

За лучший перфоманс топ-знаменитости "сюрпрайзят" Оскаром. Всех, кто узнал свой модный лексикон в прошлом предложении, Оля вкусно высмеивает в одном из эпизодов.

4. Репетиция дня рождения

Оля Цибульская в видеоклипе "Дівчинка" / Скринштот из видеоролика

Пока другие женщины силой удерживают цифры в паспорте, Цибульская с радостью добавляет себе возраст. На момент съемок и релиза клипа – Оле тридцать два. Чего не сделаешь ради трибьюта вечной молодости!

5. Там будут "Танцы"?

Оля Цибульская в видеоклипе "Дівчинка" / Скринштот из видеоролика

Поклонники певицы убеждены – такое количество горячих танцев в клипе "Дівчинка" не случайна. Соблазнительные па точно закрутят Олю на главный паркет страны.

А как думаешь ты? Смотри уже легендарную "Дівчинку" и делись своими наблюдениями!

Оля Цибульська – "Дівчинка": смотреть видео онлайн