5 советов, как сохранить фигуру во время новогодних праздников: видеоблог Маши Ефросининой

Знаменитая украинская телеведущая и организатор благотворительных мероприятий Маша Ефросинина находит время вести еще и YouTube-канал. На своей странице она публикует видеоролики в стиле "Моя пятерка". В каждом из видео Маша отвечает на самые актуальные вопросы и дает дельные советы. В новом ролике ведущая рассказала, как сохранить фигуру во время новогодних праздников.

Ежегодно украинцы заблаговременно готовятся к новогодним праздникам. На святую вечерю, Рождество и другие праздничные дни столы часто прогибаются от приготовленных блюд. А все лишние калории потом остаются на талии и бедрах.

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Маша Ефросинина подготовила 5 советов, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. Новое видео телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале.

5 советов, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

1. Поесть перед застольем

"Не нужно допускать одну и ту же ошибку, которую делают все: "Я не буду завтракать, не буду обедать, дождусь вечера, застолья и тогда поем". Не нужно так делать! Обязательно сытно поешьте утром и в обед. И потом, когда к вам придут гости, вам так много есть не захочется", – сказала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина/Скриншот из видеоролика

2. Выпить пол-литра жидкости

"Если вы все-таки позавтракали и пообедали, но пришли в гости и поняли, что вам хочется съесть все, чтобы наконец почувствовать вкус Нового года, сразу же выпейте пол-литра жидкости. Да, вы будете время от времени вставать из-за стола по необходимости, но съесть так много, как вы могли бы раньше, вы уже не сможете", – порекомендовала телеведущая.

3. Сорбент

"Следующее правило очень медицинское, я бы сказала, очень действенное, но его придерживаться можно только после обсуждения с врачом. Это любой сорбент. Его надо выпить до еды и до употребления алкогольных напитков и после, можно перед сном. Что происходит во время этого процесса? Вы значительно уменьшите нагрузку на печень, желчный, желудок", – отметила Маша.

4. Прогуливаться пешком

"Стоит увеличить прогулки во время новогодних праздников. Возьмите себе за правило: там, где можно прокатиться на метро или маршрутке, выбирите пешие прогулки", – порекомендовала ведущая.

5. Есть много овощей

"Если вы все-таки не придерживались всех предыдущих правил и оказались за большим праздничным столом, который ломится от различных блюд, если забыли перекусить, не выпил воды и забыли сорбенты, тогда ешьте. Первую порцию накиньте себе размером с вашу ладонь, а затем сразу начать заедать овощами. Затем можно взять еще порцию оливье, снова, размером с ладонь. Пожалуйста, не слоновая ладонь, а ваша. Главное не забывать есть много овощей", – завершила Маша Ефросинина.

Смотреть видеоблог Маши Ефросининой "Как сохранить форму во время новогодних праздников" онлайн: