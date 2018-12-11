5 советов, как сохранить фигуру во время новогодних праздников: видеоблог Маши Ефросининой

18 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Скриншот из видео

Знаменитая украинская телеведущая и организатор благотворительных мероприятий Маша Ефросинина находит время вести еще и YouTube-канал. На своей странице она публикует видеоролики в стиле "Моя пятерка". В каждом из видео Маша отвечает на самые актуальные вопросы и дает дельные советы. В новом ролике ведущая рассказала, как сохранить фигуру во время новогодних праздников.

Ежегодно украинцы заблаговременно готовятся к новогодним праздникам. На святую вечерю, Рождество и другие праздничные дни столы часто прогибаются от приготовленных блюд. А все лишние калории потом остаются на талии и бедрах.

Читайте также: Топ-5 нелепых вопросов, которые всех раздражают: видеоблог Маши Ефросининой

Маша Ефросинина подготовила 5 советов, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. Новое видео телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале.

5 советов, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

1. Поесть перед застольем

"Не нужно допускать одну и ту же ошибку, которую делают все: "Я не буду завтракать, не буду обедать, дождусь вечера, застолья и тогда поем". Не нужно так делать! Обязательно сытно поешьте утром и в обед. И потом, когда к вам придут гости, вам так много есть не захочется", – сказала Маша Ефросинина.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина/Скриншот из видеоролика

2. Выпить пол-литра жидкости

"Если вы все-таки позавтракали и пообедали, но пришли в гости и поняли, что вам хочется съесть все, чтобы наконец почувствовать вкус Нового года, сразу же выпейте пол-литра жидкости. Да, вы будете время от времени вставать из-за стола по необходимости, но съесть так много, как вы могли бы раньше, вы уже не сможете", – порекомендовала телеведущая.

3. Сорбент

"Следующее правило очень медицинское, я бы сказала, очень действенное, но его придерживаться можно только после обсуждения с врачом. Это любой сорбент. Его надо выпить до еды и до употребления алкогольных напитков и после, можно перед сном. Что происходит во время этого процесса? Вы значительно уменьшите нагрузку на печень, желчный, желудок", – отметила Маша.

4. Прогуливаться пешком

"Стоит увеличить прогулки во время новогодних праздников. Возьмите себе за правило: там, где можно прокатиться на метро или маршрутке, выбирите пешие прогулки", – порекомендовала ведущая.

5. Есть много овощей

"Если вы все-таки не придерживались всех предыдущих правил и оказались за большим праздничным столом, который ломится от различных блюд, если забыли перекусить, не выпил воды и забыли сорбенты, тогда ешьте. Первую порцию накиньте себе размером с вашу ладонь, а затем сразу начать заедать овощами. Затем можно взять еще порцию оливье, снова, размером с ладонь. Пожалуйста, не слоновая ладонь, а ваша. Главное не забывать есть много овощей", – завершила Маша Ефросинина.

Смотреть видеоблог Маши Ефросининой "Как сохранить форму во время новогодних праздников" онлайн:

 
Теги: LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
сегодня 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
42
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
7123
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
сегодня 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 266
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
сегодня 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
344
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
64598
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 614
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук