5 типичных ошибок в интерьере, которые делают квартиру неуютной

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5 типичных ошибок в интерьере
5 типичных ошибок в интерьере / unsplash.com

Дизайнеры определили главные ошибки, которые вы можете допустить во время оформления квартиры. Например, кучи хлама и недостаток света точно портят вид любого жилья.

Ковер неправильного размера

Если вы выбираете ковер для гостиной, то он должен вмещать всю мебель комнаты. Маленький ковер, на который невозможно втиснуть диван и пару кресел, выглядит нелепо.

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А в спальне ковер надо размещать перпендикулярно к кровати, а не вдоль.


Ковер в спальне следует размещать перпендикулярно к кровати

Хлам

"Если вы создаете открытую систему хранения, например, в виде полок или стеллажей, продумайте, что там будет храниться. Поскольку это и станет оформлением вашей комнаты", – советует основательница компании по дизайну Кейтлин Мюррей.

По словам специалиста, на открытых поверхностях у вас не должно быть хаотического беспорядка. Поэтому убедитесь, что аксессуары гармонично расставлены и создают целостную картину.


Вещи в комнате должны создавать целостную картину

Одинаковая мебель

Как указывают дизайнеры интерьеров, идеально подобранная мебель, которая между собой очень похожа, скорее указывает не на прекрасный вкус хозяина, а на отсутствие у него фантазии.

Лучшие комнаты – те, которые выглядят так, будто их обустраивали с течением времени,
– говорит дизайнер интерьера Макс Хамфри.


Обставьте дом различной мебелью, которая будет дополнять друг друга

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Мало освещения

Еще одна ошибка в оформлении – единственная люстра на всю комнату. К большой лампе необходимо добавить дополнительное освещение.

Дизайнер Холли Хикей Мур советует использовать, кроме верхнего света, торшеры и настольные лампы.


Свет добавляет уюта дому

Отсутствие декора

Предметы искусства и декора завершают образ. И это так же важно, как и другие элементы интерьера: мебель, ковры, техника и тому подобное.

"Если вы не мечтаете жить в скучном и безликом пространстве, разбавьте его яркими деталями: картинами, постерами, вазами или свечами. С ними квартира сразу приобретет индивидуальность и станет уютнее", – отмечает Мур.


С картинами ваша квартира будет выглядеть очень стильно

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Стиль и мода Дизайн Новости недвижимости Советы Идеи для интерьера Декор и дом
Источник: thisisinsider.com
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