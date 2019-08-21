5 удивительных рецептов кофе для вашего утра

Кофе – один из самых популярных напитков современности. Почти каждый третий житель большого города начинает свое утро с ароматного напитка. Одни покупают кофе по дороге на работу, другие готовят самостоятельно. А для некоторых процесс заваривания вообще – ритуал. Публикуем несколько необычных рецептов кофе от фестиваля Кофе Квест Фест, который пройдет на ВДНХ 31 августа-1 сентября.

Кофе с чесноком и медом

Хотя название несколько и настораживает, вкус такого кофе вам точно понравится. Ведь он ничем не выдает присутствия секретного ингредиента, и точно не грозит свежести дыхания. Дело в том, что кофейные зерна, особенно сырые – быстро впитывают посторонние запахи. Традиция обжаривать зерна кофе с чесноком пришла с востока, как и сам напиток, а там знают толк в кофе. Такой способ приготовления придает новую глубину вкусу, а мед помогает раскрыть весь букет необычного рецепта.



Кофе с чесноком и медом

1. В нагретую турку положите чеснок, молотый кофе и налейте воду.

2. Приготовьте кофе по-турецки.

3. После того, как снимете турку с огня, возьмите чайную ложку меда и просто опустите ее в кофе. Размешивать не нужно, мед сам растворяется в кофе.

4. Дайте кофе две минуты, чтобы оно настоялось.

Кофе с халвой

Считается, что этот рецепт кофе также пришел с дальнего Востока. Именно там впервые решили совместить известные на весь мир сладости с ароматным напитком. В результате получился отличный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Напиток можно подавать сразу после приготовления, или предварительно охладив, но в последнем случае рекомендуется добавить в бокал пару кубиков льда.



Кофе с халвой

1. Измельчите халву в крошку, добавьте 2 чайные ложки миндального сиропа и тщательно взбейте полученную массу блендером до однородного состояния.

2. Заварите кофе – приготовьте в турке или просто залейте кофейные зерна водой.

3. Влейте кофе в смесь халвы и сиропа, добавьте молока. Снова тщательно взбейте.

4. Положите в кофейные чашки или прозрачные стаканы кубики льда и налейте приготовленный кофе с халвой.

Кофе с желтком

По оценкам американского медиа-портала Buzzfeed, кофе с яйцом по-вьетнамски занимает первое место в списке 17 видов кофейных напитков, которые стоит попробовать каждому кофеману. Напиток называется "вьетнамское капучино", его вкус и сладкий, и горький одновременно, а сам кофе очень питательный. К тому же, приготовления кофе с яйцом не требует особых сил и много времени, поэтому рецепт пользуется большим спросом.



Кофе с желтком

1. Заварите кофе в турке.

2. Взбейте свежий желток со сгущенным молоком (70 мл), сахаром (1 чайная ложка) и сливочным маслом до пенной консистенции.

3. Добавьте полученную смесь в кофе и еще раз тщательно взбейте в блендере.

Кофе с имбирем

Имбирь родом из Йемена. Этот чудо-корень известен, как эффективный жиросжигатель. Кофе с имбирем взбодрит и придаст новых оттенков утру, а некоторым, возможно, и поможет избавиться от лишнего веса.



Кофе с имбирем

1. Доведите воду до кипения.

2. Добавьте корицу, гвоздику, мускатный орех и кардамон. Тщательно перемешайте.

3. Добавьте листья мяты и имбирь.

4. Когда вода закипит, добавьте кофе и перемешайте смесь.

5. Доведите кофе до кипения и добавьте молоко.

6. Уменьшите огонь, доведите кофе до кипения еще раз, добавьте сахар и снимите с огня.

7. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 5 минут.

Подавать такой кофе лучше горячим с легкими закусками.

Кофе с тоником

Любимое сочетание современных бариста и кофе, которую можно найти во многих современных кофейнях. Объединяясь, горечь кофе и тоника дают интересный вкусовой эффект, чем и интересны. С температурой напитка и до сих пор не определились, но жарким летом больше всего нравится охлажденный вариант. Главная особенность сочетания кофе и тоника – в универсальности. Аромат кофе и характерная горечь тоника отлично дополняются оттенками розмарина, лимонной цедры, ягодными сиропами, а для более смелых экспериментаторов – горькими настойками и ликерами. Чего в напитке будет больше кофе, тоника или прочной добавки – решать вам.



Кофе с тоником

1. В высокий стакан засыпьте кубики льда, налейте тоник и апельсиновый сок.

2. Сварите эспрессо и добавьте в стакан с тоником.

3. Украсьте ломтиком лимона и подавайте.

При желании, тоник можно заменить на газированную минеральную воду, а к напитку добавить сироп или крепкую настойку.