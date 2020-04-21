5 украинских музеев, которые точно не назовешь скучными: интересная подборка

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин до 12 мая, впрочем слегка его ослабит: людям позволят гулять в парках и посещать музеи. Самые интересные из них мы собрали в нашей подборке.

Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая, однако позволит прогулки по парках, скверах, откроются библиотеки и музеи, сообщает 24 Канал. В музеях будут действовать ограничения по количеству человек. На входе будут проводить термоскрининг и не будут пускать людей без масок.

К теме Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи

Если правительство примет решение, то они могут заработать. Поэтому у вас есть прекрасная возможность расширить свой кругозор и узнать больше о музеях, в которых вы ранее не бывали.

Современные музеи – это невероятно интересное и интерактивное проведение времени. В Украине множество интересных музеев, которые вам непременно понравятся.

Музей пива

Где: Львов, ул. Клепаровская, 18

Цена: дети и подростки от 12 до 18 лет – 60 грн;

взрослые билеты – 90 грн;

льготный – 60 грн;

студенческие билеты – 75 грн (при наличии студенческого билета).

Музей пива расположен на территории Львовского пивзавода, который имеет очень давнюю историю. Раньше здесь был чудесный Музей пива даже с дегустацией в конце! Однако сейчас небольшой музей превратили в грандиозный музейно-культурный комплекс пивной истории и назвали его Львоварня.

Здесь собраны очень интересные экспонаты: из истории, пивные кружки и бутылки, этикетки. Но это далеко не все. В музее очень много интерактивных экспонатов! Вы сами сможете "сварить" пиво, изучить молекулы составляющих, а также сжечь деревянный Львов и восстановить его заново. Интересно будет как взрослым, так и детям.

Музей секса

Где: Харьков, ул. Маяковского, 5

Цена: взрослые – 50 грн без экскурсовода;

60 грн с экскурсоводом;

для студентов действует скидка.

Украина – страна прогрессивная! Ведь это единственный подобный музей на всю Восточную Европу. Экскурсии разработаны для разных возрастных групп. Для адекватного полового воспитания молодых людей есть даже отдельный зал.

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Музей этот не только секса, но и сексуальных культур мира. Поэтому помещение разделено на тематические залы именно по принципу различий в разных географических точках. Вас ждут интересные факты о половой жизни от привыкшей нам Европы до таинственной Японии. В отдельном зале все о размножении животных.

Експериментариум

Где: Киев, ул. Верхний Вал, 2А

Цена: взрослым – 250 грн в выходные дни, 200 грн в будни;

детям до 3 лет – бесплатно;

семейный билет (мама, папа и 2 ребенка) – 810 грн в выходные, 670 грн в будни.

Слышали о легендарном музее Коперника в Варшаве? Так вот что-то похожее есть в столице Украины. Музей посвящен популярной науке и технике.

Чем этот музей такой особенный? Здесь вы сможете почувствовать себя настоящим исследователем. Все экспонаты можно и нужно двигать. Молнии, магниты, лазеры – всем этим вы сможете управлять в Експериментариуме. Это явно лучшее место для изучения физики. И будьте уверены, интересно здесь будет не только детям!

Музей звука

Где: Одесса, ул. Дворянская, 25

Цена: детский билет – 25 грн;

взрослый билет – 35 грн.

Когда все просыпается от зимы – нас особенно радуют звуки: журчание воды, пение птиц... Поэтому Одесский музей звука, по нашему мнению, очень актуален сейчас. Здесь можно услышать звуки прошлого!

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В музее собрана огромная коллекция музыкальных устройств. Музыкальная шкатулка, граммофон и патефон, кассетные и бобинный магнитофоны с магнитной лентой, советские радиолы и современные плееры – все это здесь в рабочем состоянии! Только проходите и слушайте. Ну и в качестве приятного бонуса – совершенно бесплатно.

Музей мусора

Где: Винница, ул. Ватутина, 19

Цена: бесплатно

Музей мусора есть в Киеве, но мы хотим рассказать именно о винницком. Здесь он расположен на территории предприятия по переработке и сортировке мусора.

Люди выбрасывают удивительные вещи! Поэтому активисты создания музея работали 10 лет над сбором материала для выставки. Здесь постоянно появляются новые экспонаты.

Среди статуэток, медалей, ножей, наградных знаков, монет, картин и утюгов – есть действительно ценные антикварные вещи. Выставка бесплатная и действительно стоит внимания.

Желаем вам незабываемых походов в музеи! Пишите в комментариях свои любимые музеи.