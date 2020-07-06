6 июля в народном календаре отмечают день Аграфены Купальщицы. Также это канун праздника Ивана Купала. Еще наши предки верили, что в этот день можно собирать целебные травы и растения – средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными, а ночь на Ивана Купала всегда была мистической.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Иосиф, Святослав, Федор.

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Народные приметы на 6 июля

– Ночная роса просыхает – к грозе.

– Утром кувшинки еле над водой поднимаются – после обеда пойдет дождь.

– Гром протяжно гремит – к затяжной непогоде.

– Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру снова пойдет дождь.

– Облака кучкуются – к ненастью.

– Около звезд красные и белые круги – к погожему дню.

Что можно делать 6 июля

Говорят, что 6 июля надо поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой. По поверью эти травы отпугивают нечистую силу. На Аграфену купальщицы, 6 июля, проводят интересный обряд. Вечером девушки должны собраться с подругами и толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо очень полезно для женского здоровья. На Аграфену можно сеять репу, по приметам, это позволит получить богатый урожай.

Что нельзя делать 6 июля