6 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 июля в народном календаре отмечают день Аграфены Купальщицы. Также это канун праздника Ивана Купала. Еще наши предки верили, что в этот день можно собирать целебные травы и растения – средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными, а ночь на Ивана Купала всегда была мистической.
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антон, Артемий, Иосиф, Святослав, Федор.
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Народные приметы на 6 июля
– Ночная роса просыхает – к грозе.
– Утром кувшинки еле над водой поднимаются – после обеда пойдет дождь.
– Гром протяжно гремит – к затяжной непогоде.
– Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру снова пойдет дождь.
– Облака кучкуются – к ненастью.
– Около звезд красные и белые круги – к погожему дню.
Что можно делать 6 июля
- Говорят, что 6 июля надо поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой. По поверью эти травы отпугивают нечистую силу.
- На Аграфену купальщицы, 6 июля, проводят интересный обряд. Вечером девушки должны собраться с подругами и толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо очень полезно для женского здоровья.
- На Аграфену можно сеять репу, по приметам, это позволит получить богатый урожай.
Что нельзя делать 6 июля
- Сегодня нельзя стричься, плести, вышивать и вязать.
- Нельзя в этот день ссориться и проявлять любые негативные эмоции.