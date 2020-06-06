6 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 июня в народном календаре отмечают память святого Никиты. В Украине в этот день отмечается День журналиста.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
Читайте также Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Народные приметы на 6 июня
– Лист на дубе развернется – будут хорошо ловиться щуки.
– Вечером громко стрекочат коньки – к доброй погоде.
– Если майские жуки, летая, гудят – к ясной, тихой и теплой погоде.
– Много оводов – урожай на огурцы.
Что можно делать 6 июня
- Готовясь к Вознесению Господнему, надо украсить свои дома зеленью.
- Если дома есть плохая энергетика, то в дом надо занести ветви шиповника с цветком.
- Считается, что лепестки шиповника могут вылечить раны, если сварить мед на его цветках.
- Чтобы очистить лицо, девушкам надо умыться водой из лепестков шиповника.
Что нельзя делать 6 июня
- Нельзя прокалывать уши, ведь они будут очень долго заживать.
- Не ходите босиком по полу, чтобы не навлечь в жизни беду.
- Беременным женщинам сегодня нельзя вышивать.
Сегодня не рекомендуют вышивать