6 интересных мест в Хорватии: удивительные фотографии
Уже совсем скоро Хорватия откроет свою границу для туристов. 24 канал сделал подборку удивительных мест, которые завораживают своей красотой.
Ожидается, что уже 1 июля украинские туристы смогут поехать в Хорватию. Редакция 24 канала выбрала 6 самых интересных и красивых мест в Хорватии, которые обязательно стоит посетить.
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Сплит
Город, который имеет более чем 1700-летнюю историю – это Сплит в Хорватии.
В 1991 году, когда Хорватия провозгласила свою независимость, в Сплите было несколько вооруженных инцидентов.
В том же году город подвергся бомбардировке югославским военным кораблем, который имел название "Сплит". Это единственный случай в истории, когда город атаковал корабль с таким же именем, как и город.
Город Сплит / Фото: icroatia.ru
Остров Брач
Остров Брач расположен в Адриатическом море и был заселен еще со времен неолита.
Остров является третьим по площади на хорватской Адриатике. Кстати, на острове также расположена самая высокая вершина хорватских островов – Видова гора, высота которой 778 метров.
Остров Брач / Фото: kuku.travel
Городок Макарска
В центральной части побережья Хорватии расположен туристический городок Макарска. Это культурный и экономический центр Хорватии и один из лучших курортов на всем хорватском побережье.
Городок спрятан от ветра двумя мысами и горным массивом Биоково, высота которого более 1,5 метра.
Городок Макарска / Фото: eurokurort.by
Дубровник
В южной части Хорватии расположился город Дубровник. Это не только известный курорт, но и очень большой порт.
Поколения прошлого оставили в городе архитектурное наследие. Благодаря природе и архитектуре Дубровник часто называют "жемчужиной Адриатики".
Жемчужина Адриатики / Фото: kalyna-tour.lviv.u
Полуостров Пелешац
Полуостров Пелешац отделяется от материка Неретванским заливом, от острова Млет – Млетским проливом, а от острова Корчула – Пелешацким проливом.
Полуостров Пелешац / Фото: visittocroatia.com
Ровинь
Старый город Ровиня похож по форме на каплю и расположен на полуострове. В центре "капли" – кафедральный собор. Панорама с береговой линии насчитывает 22 островка.
Новая часть города растянута вдоль побережья. Исторические названия: Ruigno, Ruvigno, Ruginio.
Исторический город Ровинь / Фото: otdyhateli.com