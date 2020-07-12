Ежегодно в летний период Воловец привлекает туристов, которые любят активный отдых. Отсюда можно подняться на несколько вершин, получить незабываемые впечатления и насладиться удивительными пейзажами Карпат.

Как добраться до Воловца

До Воловца можно добраться по железной дороге поездами, которые направляются в Ужгород. Из Киева на автомобиле езжайте по трассе Киев – Львов – Чоп, в селе Нижние Ворота сверните в сторону села Ждениево, ехать ориентировочно 23 км, передает 24 канал.

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Из Харькова есть прямой поезд Харьков-Ужгород. Из Львова в Воловец регулярно идут поезда и электрички – время в пути всего 3 часа.

Воловец достаточно распространен среди туристов, поэтому здесь сдают в аренду частные усадьбы, комнаты, можете забронировать номер в гостинице. Жилье бронируйте заранее, ведь в летнее время возможен наплыв отдыхающих. В поселке есть магазины и кафе.

Маршруты в горы из Воловца

Темнатик – 1343 метра

Стартовать удобно именно из пгт Воловец. Длина маршрута – 6 км, время в пути примерно займет 3 час. Держитесь курса поселок Воловец – долина реки Воливчик – гора Темнатик. По дороге на гору вы сможете увидеть историко-краеведческий музей в пгт Воловец. Поднявшись на вершину Темнатик вы увидите невероятную панораму на самые высокие вершины Полонина Боржава – горы Великий Верх и Стой, которые соединяются Красной стеной.



Гора Темнатик

Плай – 1323 метра

Туристы могут подняться на эту вершину как и из поселка Воловец, так и из села Гукливый. Длина маршрута из Воловца – 7 км, из села Гукливый – 5 км, время в пути займет 3 часа. Держитесь курса поселок Воловец – долина реки Воливчик – гора Плай.



Гора Плай

На вершине горы Плай расположена одна из двух высокогорных метеостанций в Карпатах. Метеостанция "Плай" имеет статус снеголавинной станции, зимой здесь следят за состоянием снежного покрова.

На вершине тропе Плая стоит мемориальная доска посвященная Вячеславу Чорновилу, который в 1970-х годах работал начальником отряда.

Великий Верх – 1598 метров

Подъем на вершину можно начать из пгт Воловец. Длина маршрута из Воловца – 13 км, из села Гукливый немного меньше – 11 км, время в пути займет примерно 4 часа. Держитесь курса пгт Воловец, далее – стремительный подъем на гору Великий Верх.



Маршрут на гору Великий Верх

По пути вы встретите множество прекрасных и живописных локаций, любителям красивых фотографий здесь точно найдется чем заняться. А вот кто любит ягоды – может полакомиться черникой. Дорога на маршруте типичная – равнина, подъем, равнина, спуск, подъем и так далее.



Невероятный пейзаж, который открывается с горы Великий Верх

Бужора – 1085 метров

Подъем на эту вершину в этом районе осуществляют из села Яблунив. Длина маршрута из Яблунив до Бужоры – 25 километров, поход не легкий и занимает целый день. Гора Бужора – самая высокая вершина Вулканического позвоночника Украинских Карпат.



Гора Бужора

К западу от вершины расположен гидрологический памятник природы – болото "Черное багно", которое обладает целебными свойствами и является самым глубоким (почти 7 метров) торфяным болотом Украинских Карпат, имеет выраженную выпуклую поверхность. На юго-западе расположен заказник государственного значения Зачарованная долина, на котором в результате водно-воздушной эрозии возникли оригинальные каменные образования высотой до 100 м.

Пикуй – 1408, 3 метра

Подъем на вершину можно начать с самых популярных маршрутов. Длина маршрута из села Беласовица – 8 км, из села Щербовец – 5 км, время в пути займет примерно 2-3 часа в одну сторону.

Гора Пикуй является самой высокой вершиной среди Вододельных Бескидов. Расположена гора на границе Львовской и Закарпатской областей. С вершины открываются невероятные виды на соседние села и горы.



Гора Пикуй

Большую часть дороги вы будете идти по лесу, впоследствии вам откроются альпийские луга с редкими видами растений. Берегите силы на последние километры до поднятия, ведь они будут тяжелыми, впрочем когда вы подниметесь на гору – забудете о боли и усталости.

Гора Остра – 1405 метров

Подняться на гору Остру туристы могут из сел Перекрестный, Ростока и Кичерный. Длина маршрута из села Перекрестный – 4 км, из села Ростока – 9 км. Гора Остра расположена на Полонинском позвоночнике между двух районов Закарпатской области – Воловецкого и Великоберезнянского. Склоны горы покрыты лесами, а ближе к горе – лугами.



Гора Остра

На юго-западных склонах горы расположены истоки реки Лютянка. К югу от горы расположен Турье-Полянский зоологический заказник.

Лучшие маршруты для похода в горы в Воловецком районе: смотрите видео