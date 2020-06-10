Греция вероятно восстановит авиасообщение с Украиной уже 1 июля. 24 канал предлагает подборку интересных мест, которые стоит посетить.

Туристический сезон в Греции начнется 15 июня. А международное авиасообщение на всех туристических направлениях восстановят с июля, сообщает 24 канал.

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Метеоры

Около 60 миллионов лет назад образовались скалы Метеоры. С греческого языка название этих скал переводится, как "те, парящих в воздухе".

На этих каменных "столбах" расположен комплекс монастырей, второй по величине после Афона.



Монастыри Метеоры / Фото: 24 канала

Афинский акрополь

В столице Греции в Афинах расположен на холме Акрополис более 156 метров над уровнем моря – самый известный акрополь в мире!

20 июня 2009 года официально открыли Новый музей акрополя. К современному ансамблю Афинского акрополя входят: Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи, Храм Ники Аптерос, Театр Диониса, Одеон Герода Аттического.



Самый известный акрополь в мире / Фото: 24 канала

Коринфский канал

Коринфский канал пытались прорыть Юлий Цезарь, Калигула и Нерон! Но в то время не знали, как измерить уровень воды по обе стороны канала.

И попытка первого президента Греции в 1821 году – оказалась провальной.

Коринфский канал, длиной в 6 километров, открыли в 1893 году. Он соединяет Ионическое и Эгейское моря, а главное – сокращает морской путь кораблей на 400 километров.



Коринфский канал / Фото: anga.ua

Санторини

В Греции в Эгейском море можно найти небольшую группу островов в виде кольца. Всю группу вулканических островов называют Санторини. Главный остров – Тера. Другие острова: Тирасия, Палеа-Кмени и Неа-Камени.

Площадь всех островов достигает 76 километров в квадрате, а длина береговой линии – 70 километров.

На острове живет около 13 тысяч жителей. Столица острова в городе Фира.



Санторини в Греции / Фото: astravel.com.ua

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Дельфи

Город в юго-западной Фокиде – Дельфи. Важнейшим местом считается священный круг Аполлона, который расположен на 6 террасах. Вдоль дороги содержались казны греческих государств, памятники и статуи.

Закинф – один из Ионических островов

Название острова происходит от имени сына полумифического царя Трои Дардана. Он здесь основал первое поселение.

В древности Закинф был колонизирован ахейскими выходцами из Пелопоннеса.



Остров Закинф / Фото: byvali.ru

Обратите внимание! Грецию хвалят за эффективную борьбу с пандемией. По состоянию на 9 июня там зафиксировали 182 смерти от коронавируса. Всего в стране 3049 подтвержденных случаев COVID-19.