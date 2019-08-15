60-летняя Мадонна показала потрясающий шпагат, лежа на спине: видео

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Мадонна
Мадонна / Instagram / @madonna

Легендарная исполнительница Мадонна уже давно удивляет своих поклонников стройными формами и идеальной физической подготовкой. На этот раз она показала, как готовится к гастрольному туру в поддержку альбома Madame X.

На новом видеоролике, который появился на Instagram-странице певицы, Мадонна лежит на спине и пользуется смартфоном. Но в это же время она широко растянула ноги, которые сформировала в ровный шпагат.

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"Madame X готовится к специальному дню", - подписала видео звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Для репетиций 60-летняя артистка надела соблазнительный и довольно удобный костюм, черную футболку и шорты, колготы в сетку и наколенники для удобства. Волосы Мадонны были закручены в бигуди.

Фанаты остались в восторге от продемонстрированных упражнений, поэтому оставили приятные комментарии кумиру: "Это вы очень хорошо подготовили нас, мадам", "Мадонна, только ты можешь заставить человека захотеть так же растягиваться", "Мадонна, роди мне ребенка", "Очень сексуальная" и другие комментарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Стоит добавить, что секрет хорошей физической формы Мадонны заключается в специальной методике, в которую входят элементы классического балета, силового тренинга, пилатеса и восточных единоборств. Как известно, такую методику для легенды поп-музыки придумал ее персональный тренер. Также в СМИ сообщают, что, готовясь к концертному туру в поддержку альбома Madame X, певица тренируется 5-6 раз в неделю.

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Теги: LifeStyle Мадонна
Источник: LifeStyle 24
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