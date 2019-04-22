60-летняя Мадонна стала невестой в новом клипе: фото

Американская поп-дива Мадонна несмотря на мировую известность не стремится останавливаться на достигнутом. Артистка уже анонсировала выпуск нового студийного альбома и представила дебютный трек с него.

Мадонна стремительно возвращается на большую сцену с новыми песнями. Так, в сети уже появился первый сингл, который и ознаменовал ее громкий каминг-аут: звезда опубликовала аудио-версию песни Medellin и эффектные фрагменты со съемок клипа.

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На кадрах видно, что 60-летняя Мадонна примеряет образ невесты и обольстительной пиратки. Белое платье ошеломило поклонников, а вот вместо традиционной фаты артистка выбрала ковбойскую шляпу в своем стиле. Сейчас сложно представить, каким же будет ролик и сюжет, однако, согласно анонсу, видео будет зрелищным, ведь Мадонна привлекла к клипу и религиозную тематику, и зажигательные танцы, и страсть главных героев.

Трек Medellin певица записала совместно с южноамериканским певцом Maluma. Поэтому именно он будет соблазнительным женихом Мадонны в клипе. Премьера ролика запланирована на 24 апреля 2019 года.

Это до сих пор кажется невозможным, потому что я все еще не могу поверить, но это реально произошло! Я выпустил совместную песню с Мадонной под названием Medellin,

– написал с восторгом Maluma, добавив очередные кадры со съемок.

Слушайте новую песню Мадонны и Maluma – Medellin: аудио