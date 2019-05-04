60-летняя Мадонна стала звездой британского глянца Vogue: эффектные фото

Одна из самых популярных певиц мира, американская поп-дива Мадонна снялась для обложки британского глянцевого журнала Vogue. Для обложки глянца ее снимал творческий дуэт Мерта и Маркуса.

Фотосъемка для издания также вдохновлена образами известных феминисток ХХ века. По словам главного редактора британского глянца Эдварда Енненфула, Мадонна говорила еще до появления социальных сетей с помощью своей музыки о самом важном – о феминизме, расширение прав женщин.

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Мадонна / British Vogue

В откровенном интервью Мадонна призналась, что обычно люди пытаются ее раскритиковать по любым причинам и заставить замолчать.

Люди всегда пытались заставить меня замолчать с той или иной причине: потому что я недостаточно хороша, недостаточно хорошо пою, а теперь еще и потому, что я недостаточно молода. Сейчас я борюсь с эйджизмом, теперь меня наказывают за то, что мне исполнилось 60 лет,

– объяснила она.



Мадонна / British Vogue



Мадонна / British Vogue