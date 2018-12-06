60-летняя Шэрон Стоун закрутила новый роман с младшим на 10 лет итальянцем: фотодоказательство

Голливудская актриса, обладательница Эмми и Золотого глобуса закрутила роман с 50-летним итальянским журналистом. Фото Шэрон Стоун в компании нового мужчины покорили сеть.

О новом романе 60-летней Шэрон Стоун сообщает The Daily Mail. Голливудскую актрису с ее новым 50-летним бойфрендом заметили в Риме. Они прогуливались по городу по центральным улицам города.

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Также влюбленные заходили в англиканскую церковь всех святых и ставили свечу. Нового избранника Шэрон Стоун зовут Энцо Курсио. Они познакомились еще пять лет назад в Варшаве на благотворительном мероприятии. К слову, Энцо известен не только как журналист, но и как общественный деятель. Он является кандидатом на Нобелевскую премию мира в этом году.

На свидание со своим новым бойфрендом звезда "Основных инстинктов" надела черные брюки и водолазку, однако для контраста выбрала желтое пальто и красную сумку. Дополнила образ стильными очками и золотыми часами.



Шерон Стоун и ее новый бойфренд Энцо Курсио / The Daily Mail

Напомним, о завершении романа голливудской актрисы с ее предыдущим бойфрендом стало известно в сентябре. Анджело Боффа подтвердил информацию об их расставании. Однако, в начале октября пара снова вместе отдыхала в Испании. Шэрон Стоун публиковала совместные фото на своей странице в Instagram. Однако, вероятно, после романтического уикенда они таки решили расстаться.