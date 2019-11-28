61-летняя Мишель Пфайффер поразила молодостью: фото звезды без макияжа

Американская актриса поделилась в сети фотографией, на которой стоит без капли косметики. Она ошеломила поклонников естественной красотой, которую удается сохранить в весьма почтенном возрасте.

Звезда, которая завоевала немало наград за свое творчество, не перестает удивлять. В свои 61 Пфайффер может позволить себе позировать без макияжа. Ее лицо излучает свежесть.

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Свое фото она опубликовала на странице в Инстаграме в День благодарения в США. Женщина одета очень современно и молодежно. На ней черный свитшот и украшения от нью-йоркского ювелирного бренда Jennifer Fisher.

Счастлива быть рядом с семьей в День благодарения, но скучаю по коллегами из Монреаля,

– прокомментировала актриса.

Знаменитая актриса не первый фотографируется без косметических корректив на лице, чем может похвастаться не каждая даже юная звезда. Лучший фильтр для Мишель Пфайффер – ее естественная красота и непрерывный уход за собой.

Что известно о Мишель Пфайффер?

Звезда родилась в городе Санта-Ана в Калифорнии. Прежде чем начать карьеру в киноиндустрии, девушка работала даже продавщицей в магазине и кассиршей в супермаркете. Однако ее участие в конкурсе красоты "Мисс Калифорния" изменило дальнейший жизненный путь и привело к съемкам в кино. Популярность Пфайффер получила в середине 1980-х годов после игры в фильмах "Леди-ястреб" и "Иствикские ведьмы".

Мишель Пфайффер стала обладательницей звезды на Голливудской аллее славы и занимает 33 место в списке ста самых сексуальных звезд Голливуда по версии журнала "Empire Magazine".

Актриса трижды номинировалась на Оскар – за лучшую женскую роль в фильмах "Опасные связи", "Знаменитые братья Бейкер" и "Поле любви". В 1996 году она номинировалась на кинонаграды MTV в номинациях "Самая привлекательная женщина" и "Лучшее исполнение женской роли".