61-летняя Шэрон Стоун обнажила грудь в съемке для глянца: фото 18+

Знаменитая голливудская актриса, звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун снялась в раскованной фотосессии для португальского глянцевого журнала Vogue.

Пикантные снимки с фотосессии Шэрон опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на обложке португальского Vogue Стоун снялась в откровенной позе и была одета в пиджак на голое тело, короткие шорты и колготки сеткой.

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На другом снимке актриса продемонстрировала свою грудь в воде. Также в интервью она откровенно рассказала о трудностях в актерской карьере.

Когда я только начинала работать в этой индустрии, руководители студий использовали слово fuckable, чтобы оценить, достаточно ли ты хорош, чтобы получить роль. Они сидели за столом и обсуждали, кто из нас по-настоящему fuckable. Они считали, что я – недостаточно,

– пожаловалась знаменитость.



Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone

Кроме того, Шэрон добавила, что в киноиндустрии пренебрегают женщинами.

"Честно говоря, женщин не показывают такими, какими они есть на самом деле. Большинство фильмов написаны мужчинами, созданы мужчинами и продуманные с мужской точки зрения. Они не задумываются, какими могут быть женщины, как мы мыслим, что мы чувствуем. Вот почему многие мои персонажи либо все время пьяны, либо зависимы или сумасшедшие", – пояснила Стоун.



Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone



Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone