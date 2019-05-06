61-летняя Шэрон Стоун обнажила грудь в съемке для глянца: фото 18+

23 Читати новину українською
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone

Знаменитая голливудская актриса, звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун снялась в раскованной фотосессии для португальского глянцевого журнала Vogue.

Пикантные снимки с фотосессии Шэрон опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на обложке португальского Vogue Стоун снялась в откровенной позе и была одета в пиджак на голое тело, короткие шорты и колготки сеткой.

Читайте также: Как конфетка: Кэти Перри сверкнула ногами в ярком платье – фото

На другом снимке актриса продемонстрировала свою грудь в воде. Также в интервью она откровенно рассказала о трудностях в актерской карьере.

Когда я только начинала работать в этой индустрии, руководители студий использовали слово fuckable, чтобы оценить, достаточно ли ты хорош, чтобы получить роль. Они сидели за столом и обсуждали, кто из нас по-настоящему fuckable. Они считали, что я – недостаточно,
– пожаловалась знаменитость.

Шерон Стоун
Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone

Кроме того, Шэрон добавила, что в киноиндустрии пренебрегают женщинами.

"Честно говоря, женщин не показывают такими, какими они есть на самом деле. Большинство фильмов написаны мужчинами, созданы мужчинами и продуманные с мужской точки зрения. Они не задумываются, какими могут быть женщины, как мы мыслим, что мы чувствуем. Вот почему многие мои персонажи либо все время пьяны, либо зависимы или сумасшедшие", – пояснила Стоун.

Шерон Стоун
Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone

Шерон Стоун
Шэрон Стоун / Instagram / @sharonstone

blog_ava
Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
сегодня
1315
Теги: LifeStyle Эротика Голливуд Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роды Меган Маркл: кого родила, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 16:50 Роды Меган Маркл: кого родила, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
10560
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня 16:22 Подарки в День Матери: 14 интересных идей
Уляна Корицька 24396
Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов
5 мая 10:23 Адель – 31! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов
Юлія Турелик 565
Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
4 мая 13:36 Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши
Марта Вересюк 597
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4 мая 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 12611
Новости
Больше новостей
Залиште відгук