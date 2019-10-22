61-летняя Шэрон Стоун поразила стройностью в фотосессии для глянца: смелые кадры

Голливудская киноактриса и обладательница многочисленных наград – Шэрон Стоун – стала звездой нового выпуска издания Allure. Кроме откровенного разговора с журналистом, женщина снялась в кокетливых образах в фотостудии.

Автором новой съемки стала Emma Summerton, стилистом – Simon Robins. Для стильных и романтичных образов Шэрон надела трендовый брючный костюм в клеточку поверх прозрачного белья; элегантное двубортное пальто цвета слоновой кости; темно-синюю водолазку с кружевными бикини и белую рубашку oversize.

Читайте также: 61-летняя Шэрон Стоун засветила стройные ноги у бассейна: пикантное фото



Шэрон Стоун для Allure / Фото: Allure

Фанаты в сети Instagram отметили стройные ноги и помолодевший вид звезды. Сама же 61-летняя Шэрон убеждена, что ее лучшее время был 20 лет назад.

Когда мне было 40 с чем-то – это было прекрасное время, хотя у меня не было работы, поскольку женщинам в этом возрасте не находили ролей в Голливуде. Я была просто мамой с тремя детьми, восстанавливалась после инсульта и участвовала в судебном процессе по делу об опеке над старшим ребенком, но было что-то прекрасное в этих испытаниях,

– заявила актриса.

Женщина добавила, что тогда с ней никто не хотел иметь отношения, но она уверена, что с новой любовью жизнь не казалась бы ей такой суровой.