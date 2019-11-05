61-летняя ведущая и комедиантка Эллен Дедженерес получит престижную награду Золотой глобус

Известная американская актриса, телеведущая, основательница "Шоу Эллен Дедженерес" и обладательница Эмми получит почетную награду Кэрол Бернетт (Carol Burnett) на церемонии награждения Золотой глобус. Премия, на которой Эллен Дедженерес получит престижную награду, пройдет 5 января 2020 года.

В августе Эллен Дедженерес попала в список звезд, у которых наибольшее количество фейковых "фолловеров" в Instagram, однако, несмотря на это, 61-летняя ведущая все равно является одной из самых любимых американских звезд. Именно поэтому, как сообщается на сайте премии Золотой глобус, она будет награждена престижной наградой.

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Почетная награда будет вручена Эллен Дедженерес за ее вклад в телевидение. Что интересно, она станет первой обладательницей премии Кэрол Бернетт (Carol Burnett) после самой Кэрол, ведь именно в ее честь она получила такое название.

Кэрол Крейтон Бернетт – американская актриса, комик, певица и писательница. Ее карьера охватывает семь десятилетий телевидения. Мировую известность приобрела благодаря своему новаторскому эстрадному шоу "Шоу Кэрол Бернетт".

Ассоциация иностранной прессы Голливуда рада вручить Эллен Дедженерес награду Кэрол Бернетт. Она почти 25 лет очаровывала аудиторию своим безоговорочным шармом и остроумием. В дополнение к ее телевизионному успеху, она является адвокатом и филантропом, отдает свой голос тем, у кого его нет, и распространяет доброту и радость,

– прокомментировал президент ассоциации награду Эллен.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2020 года.