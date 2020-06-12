Весь мир знает голливудскую актрису Шэрон Стоун. Но звезда опубликовала в сети архивное детское фото, на котором сложно узнать знаменитую блондинку.

Фото появилось на инстаграм-странице Шэрон Стоун и сразу же вызвало шквал комментариев. Все потому, что 62-летняя актриса крайне редко показывает поклонникам архивные кадры, особенно, детские.

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На снимке Шэрон Стоун позировала в красных штанах и белой кофте. Такой же наряд был и у ее младшей сестры Келли. Девочки танцевали перед камерой, поэтому в сети предположили, что снимок сделали на одном из детских праздников.

"1965-й, наше логово в Пенсильвании", – подписала Шэрон Стоун детский снимок.

Что известно о детских годах Шэрон Стоун

Шэрон Стоун родилась в Мидвилле, в американском штате Пенсильвания. Ее отец был обычным рабочим, а мама – домохозяйкой. Кроме Шэрон, супруги воспитывали еще 3 детей, каждому из которых пытались уделить побольше времени.

По словам актрисы, в детские годы она была очень застенчивой. Чтобы побороть страхи и стать более уверенной, ее мама посоветовала Шэрон Стоун выступать с маленькими спектаклями в их гараже. На своеобразное представление приглашали всех соседей. Так и началось увлечение театром, что привело Шэрон Стоун в Голливуд и к мировой славе.