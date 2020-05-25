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62-летняя Шэрон Стоун взбудоражила сеть фотографиями тела в купальнике

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62-летняя Шэрон Стоун взбудоражила сеть фотографиями тела в купальнике
/ Фото з інстаграму

Голливудская киноактриса и обладательница многочисленных наград Шэрон Стоун даже в свои 62 года может похвастаться стройной фигурой и роскошными длинными ногами. Последние фотографии актрисы вызвали в сети ажиотаж.

62-летняя актриса проводит на карантине время со своими близкими и родными. Женщина уделяет время живописи, готовит, играет со своими домашними любимцами – французскими бульдогами, фотографии которых часто выкладывает в сеть, и занимается спортом.

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Так, 23 мая знаменитость оставила в своем инстаграме видео, на котором показала подписчикам, как она красит своему домашнему любимцу ногти лаком Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joe’s pedicure. #JoeStone

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

На следующий день, в воскресенье, актриса показала, как проводит свой выходной день. На фотографии Стоун предстала в купальнике с завязками яркой окраски. Внимание поклонников привлек шлем гладиатора. На фото видны подруги актрисы, которые нежились на матрасах в бассейне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keepin my head together

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Грудь в крошечном купальнике Шэрон Стоун засветила загорая под калифорнийским солнцем со своей собакой. Знойный аутфит звезда дополнила массивными кораллами из ракушек и золотым браслетом. Волосы актриса собрала в пучок.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Шерон Стоун
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