62-летний актер Дольф Лундгрен показал миру свою молодую возлюбленную

Как известно, девушка актера родом из Норвегии, работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. Влюбленная пара приехала в Доминиканскую Республику, где на красной дорожке кинофестиваля вышла к журналистам. Об этом сообщает издание Page Six.

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После фестиваля актер вместе со своей спутницей побывали на гала-концерте, а затем отправились в казино. Эмма Крокдал поделилась на своей странице в инстаграме фотографией с фестиваля. Это первое совместное фото пары, которое было опубликовано в сети.