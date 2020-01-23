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62-летний актер Дольф Лундгрен показал миру свою молодую возлюбленную

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62-летний Дольф Лундгрен / Instagram / @dolphlundgren

Знаменитый голливудский актер Дольф Лундгрен позировал папарацци на кинофестивале Cana Dorada вместе со своей 24-летней избранницей Эммой Крокдал.

Как известно, девушка актера родом из Норвегии, работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. Влюбленная пара приехала в Доминиканскую Республику, где на красной дорожке кинофестиваля вышла к журналистам. Об этом сообщает издание Page Six.

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После фестиваля актер вместе со своей спутницей побывали на гала-концерте, а затем отправились в казино. Эмма Крокдал поделилась на своей странице в инстаграме фотографией с фестиваля. Это первое совместное фото пары, которое было опубликовано в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emma Krokdal (@emmakrokdal)

Отметим, что старшая дочь Дольфа Ида того же возраста, что и Эмма. Также у актера есть еще 18-летняя дочь Грета от дизайнера Анетт Квиберг, с которой Лундгрен прожил в браке 17 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was a proud father last night with my two lovely daughters at the Aquaman premiere in London.

Допис, поширений Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Звездные романы
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