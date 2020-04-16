62-летняя Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте: Я не могла вспомнить многих людей
Голливудская актриса Шэрон Стоун и в 62 года решается на гламурные образы, которые часто выбирают 20-летние красавицы. На днях в сети появились очередные эффектные снимки, сделанные для популярного глянца.
Шэрон Стоун стала главной звездой майского выпуска Vogue, который выйдет в Германии. Глянец еще не поступил в продажу, однако его создатели охотно проанонсировали номер, опубликовав в сети игривые фото актрисы и фрагменты откровенного интервью.
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Так, 62-летняя актриса призналась, что имеет аккаунт на сайтах для знакомств, однако длительными отношениями пока не может похвастаться.
"Понимаете, когда ты одинока в этом возрасте, как правило, на то есть причина. Меня это касается", - загадочно рассказала Шерон Стоун.
Актриса вспомнила и первые годы своей карьеры в Голливуде. Шэрон Стоун призналась, что не получала ролей, пока не снялась в провокационной фотосессии для Playboy.
Мне говорили, что я выгляжу слишком мужественной, спортивной и мускулистой, а это считалось достаточно несексуальным. Чтобы быть воспринятой по-другому, я сфотографировалась полуобнаженной для Playboy,
– вспомнила она.
Шэрон Стоун демонстрирует прекрасную физическую форму / Vogue Deutsch
Не обошла актриса и вопросов об инсульте, который произошел в 2001 году. Тогда Шэрон Стоун взяла паузу в актерской карьере и на 2 года исчезла с экранов.
"Я не могла вспомнить многих людей вообще. Вы чувствуете себя странно в своей собственной жизни. Мне понадобилось два года, чтобы я смогла снова говорить и видеть. Я заикались, и у меня были настоящие проблемы со зрением, я не чувствовала своего колена. Некоторые лекарства мне очень помогли, и все-таки понадобилось почти семь лет, чтобы полностью восстановить память ", – поделилась актриса.
Шэрон Стоун снялась в глянце / Vogue
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