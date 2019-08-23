65-летний Джон Траволта пришел на кинопремьеру в Лос-Анджелесе: фото

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Джон Траволта на кинопремьере фильма "Фанат"
Джон Траволта на кинопремьере фильма "Фанат" / www.gettyimages.com

Легендарный Джон Траволта в 65 лет и не думает завершать актерскую карьеру. Голливудская звезда каждый раз примеряет неожиданные образы и поражает талантливой игрой.

Несмотря на стремительную карьеру и десятки успешных фильмов Джон Траволта – не частый гость на светских мероприятиях. Однако презентацию киноленты "Фанат" (The Fanatic), которая состоялась в Калифорнии 22 августа, он не обошел вниманием, ведь сыграл там главную роль.

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Перед камерами актер предстал в стильном бордовом пиджаке и черных брюках, к которым подобрал темную кофту. Все поклонники и мировые СМИ отметили, что с годами Джон Траволта не теряет стройности и выглядит непревзойденно. А вот насчет имиджа актера, то уже почти год он бреется налысо и носит стильную бороду.

Джон Траволта
Джон Траволта / Фото: Getty Images

Немалое внимание журналистов привлекла встреча Джона Траволты с его коллегой по комедии "Уж кто бы говорил" Керсти Элли. Актриса за 30 лет от выхода фильма существенно изменилась, набрав лишние килограммы.

Джон Траволта з Кірстен Еллі
Джон Траволта с Керсти Элли / Фото: Getty Images

Что известно о фильме "Фанат"?

В центре событий – история американца Муз, которого сыграл Джон Траволта. Мужчина считает себя величайшим поклонником киноактера Хантера Дунбара. Однако обычное увлечение звездой меняется, когда фанат не получает автографа от кумира. Благодаря знакомому папарацци Муз получает адрес Хантера и превращает обычный визит на ужас.

Кроме Джона Траволты, в фильме сыграли Девон Сава, Джеймс Пэкстон, Ана Голджа и другие. Премьера запланирована на 30 августа 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Фанат": видео

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Джон Траволта
Источник: LifeStyle 24
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