Бриджит Макрон поразила выходом в ярком красном платье: эффектные фото

Перша леді Франції часто зачаровує шанувальників стильними буденними образами, оскільки любить їх за зручність та комфорт. Однак для особливих заходів 65-річна Бріджит Макрон вдало підбирає ефектні та розкішні вбрання.

Накануне, 25 марта, супруга президента Франции продемонстрировала голубой total look, а уже после этого очаровала изысканным образом на званом ужине в Елисейском дворце. Бриджит Макрон составила компанию своему мужу Эммануэлю и вместе с ним принимала гостей из Китая.

Читайте также: В кроссовках и белом пальто: Бриджит Макрон посетила футбольный матч

Так, первая леди Франции предстала перед ними в роскошном ярком платье до пят, которое стоит не только званого ужина в Елисейском дворце, но и красной дорожки.

Изюминкой в элегантном наряде Бриджит Макрон были расшитые широкие рукава с манжетами и серебристый вышитый пояс на талии. К такому образу первая леди Франции решила красиво собрать волосы вверх, забыв про свою любимую укладку. Ее образ дополнили серебряные туфли-лодочки, клатч в тон и бриллиантовые серьги.



Бриджит и Эммануель Макрон / Getty Iamges



Бриджит и Эммануель Макрон / Getty Iamges