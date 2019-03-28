65-летняя Бриджит Макрон засветила стройные ноги в стильном платье-пиджаке

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Бриджит Макрон
Бриджит Макрон / Getty Images

Несмотря на свой возраст, первая леди Франции Бриджит Макрон любит появляться на публике в стильных нарядах, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Так, накануне она похвасталась стройными ножками в мини-платье, которое одела для официальной встречи.

За последнюю неделю Бриджит Макрон осуществила несколько официальных выходов вместе со своим мужем Эммануэлем. Каждое ее появление отметилось отлично подобранным нарядом, которое подчеркивало ее достоинства или же напоминало о высоком статусе. Например, голубой монохромный образ, которым 65-летняя Бриджит Макрон очаровала несколько дней назад, часто носят первые леди других стран.

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В среду, 27 марта, в Елисейском дворце состоялся званый ужин по случаю завершения визита президентской семьи Китая. Так, для очередного официального выхода супруга президента Франции выбрала короткое двубортное платье-пиджак. Благодаря длине мини Бриджит Макрон имела возможность похвастаться стройными загорелыми ножками перед гостями из Китая. Дополнением образа стали классические туфли-лодочки на высоких каблуках.

Бріджит Макрон і Еммануель Макрон
Бриджит и Эммануэль Макрон / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Эммануэль Макрон
Источник: LifeStyle 24
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