66-летний Микки Рурк изменился до неузнаваемости: видео

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Микки Рурк
Микки Рурк / Instagram / @mickey_rourke_

Голливудский актер Микки Рурк, который в свое время покорял мир харизмой и образом плохого парня, изменился до неузнаваемости. Знаменитость обратился к пластическим хирургам и сделал неудачную операцию.

Как сообщает Fox News, Микки Рурк стал приглашенным гостем утреннего британского шоу Good Morning Britain. Актер и бывший боксер давал интервью журналистам, находясь в своей квартире в Лос-Анджелесе. В прямом эфире Микки обсудил творчество и признался, что никогда не чувствовал себя знаменитым.

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Я никогда не чувствовал, что нахожусь на вершине. Мой психиатр сказал мне: "Ты находился все время в пути вверх, а потом резко упал". Но когда ты не имеешь стабильной работы десятилетиями, и все начинает повторяться, то не чувствуешь, что многого достиг,
– поделился Микки Рурк.

Несмотря на откровенные признания и ограниченное время на интервью 66-летний актер шокировал поклонников утренней телепрограммы своим видом. Люди засыпали страницу проекта и Twitter сообщениями об ужасном внешнем виде Микки Рурка. Очевидно, мужчина сделал неудачную операцию, поэтому его лицо выглядело очень натянуто и неестественно.

"Смущает его лицо – это просто ужас! Он был такой горячий в фильме" 9 1/2 недель", "Это уже не тот Микки", "Микки Рурк раньше был таким красивым. А теперь он выглядит абсолютно ужасно. Никогда не думал, что "плохой парень" подвергнется пластической хирургии Голливуда", "Кто это? Он точно не напоминает Микки Рурка", – написали шокированные пользователи сети.

Смотрите интервью Микки Рурка для британского шоу: видео

Кто такой Микки Рурк?Это голливудский актер, получивший большую популярность в 80-90-х годах. Тогда Микки Рурк снялся в рейтинговых фильмах "9 1/2 недель", "Красавчик Джонни" и "Ангельские сердце". Однако карьера актера пошла на спад, когда он начал злоупотреблять алкоголем и устраивать скандалы на съемочной площадке. Поэтому режиссеры давали Микки только второстепенные роли, а впоследствии вообще отказались от сотрудничества с ним. Тогда актер решил вернуться в бокс, где его красивое лицо претерпело значительных травм.

Сейчас Микки Рурк живет в Лос-Анджелесе со своей вдвое младшей девушкой – российской моделью Анастасией Макаренко. Видимо, именно для нее знаменитость готов каждый раз обращаться к пластическим хирургам, чтобы моложе выглядеть.

Міккі Рурк
Микки Рурк до и после пластических операций / Фото: Star Changes

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Теги: LifeStyle Голливуд Красота
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