66-летняя Бриджит Макрон очаровала появлением в серебристом платье на Лазурном берегу

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Бриджит Макрон с мужем и другими членами саммита G7
Бриджит Макрон с мужем и другими членами саммита G7 / Getty Images

Президентские супруги продолжают осуществлять выходы в рамках международного съезда на саммит G7. Так, на Французской Ривьере Бриджит и Эммануэль Макрон появились вместе с представителями США. И, если президент Франции выбрал традиционный смокинг, то его жена смогла проявить свою чувство стиля на все 100%.

Для вечера, проведенного на Лазурном берегу вместе с Меланией и Дональдом Трампом и другими представителями стран, Бриджит Макрон надела серебристое коктейльное платье.

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Саммит G7 смело можно назвать не только международным мероприятием политического характера, но и парадом самых стильных первых леди. Так, 66-летняя супруга президента Франции в очередной раз доказала, что она достойно представляет свою страну на таком мероприятии.

На Французской Ривьере Бриджит Макрон появилась в роскошном коктейльном платье в цветочный принт. Розы, расшитые серебристыми нитками на белой ткани, отлично подчеркивали смуглость первой леди Франции. Рукав до локтя свидетельствовал о том, что вечер на берегу Средиземного моря был довольно теплым, а свободный крой, несмотря на не подчеркнутую талию, все же подчеркнул стройность Бриджит Макрон. Она собрала пряди волос назад, обнажив шею и уши, а образ дополнила белыми туфлями-лодочками с серебристым "носком".

Бріджит Макрон
Бриджит Макрон / Getty Images 

Бріджит Макрон
Бриджит Макрона с мужем и другими членами саммита​ G7 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Эммануэль Макрон Стиль и мода
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