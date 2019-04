66 миллионов просмотров за день: Тейлор Свифт вызвала фурор новым клипом

Американская певица Тейлор Свифт может похвастаться большими достижениями. Недавно артистка попала в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а на днях подтвердила это звание невероятным успехом своего клипа.

Тейлор Свифт записала совместную песню с популярным поп-певцом Брендоном Ури, который является участником группы Panic! At The Disco. Всего день назад артисты презентовали эффектный клип под названием Me!, который стремительно покорил сеть. За 8 часов ролик посмотрело более 25 миллионов меломанов, а сейчас этот показатель превышает 66 миллионов.

Читайте также: Time назвал 100 самых влиятельных людей мира: кто оказался в престижном рейтинге

Режиссером нового клипа стал Дэйв Мейерс, ранее сотрудничавший с Бритни Спирс, Ламар и другими американскими артистами. Для Тейлор Свифт и Брэндона Ури художник выбрал форму яркого мюзикла, в котором показал историю двух влюбленных.

ME! – это трек об индивидуальности каждого. Я думаю, что с поп-песней у нас есть возможность создать мелодию, которая остается в головах людей, и я хочу, чтобы именно эта композиция была такой, чтобы она заставляла всех чувствовать лучше,

– рассказала Тейлор Свифт.

Пожалуй, немалое внимание сторонников Тейлор Свифт было вызвано тем, что трек Me! является первой композицией певицы, которую она выпустила после альбома Reputation. Сейчас артистка записывает новую пластинку, в которую и войдет совместная песня с Брэндоном Ури.

Новый клип Тейлор Свифт и Брэндона Ури – Me!: смотрите видео