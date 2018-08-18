69-летний Ричард Гир назвал новорожденного ребенка в честь своей жены: интересные детали

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Ричард Гир и Алехандра Сильва стали родителями
Ричард Гир и Алехандра Сильва стали родителями / Instagram / @alejandragere

Голливудский актер Ричард Гир, который на днях во второй раз стал отцом, дал особое имя своему потомку. Сына он решил назвать в честь своей 35-летней жены Алехандры Сильвы.

В 69 лет Ричард Гир второй раз стал отцом. 11 февраля его любимая Ахенадра Сильва родила сына. Но пока пара не комментирует пополнение в своей семье, западные СМИ уже узнали имя звездного младенца.

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Как сообщают инсайдеры испанского издания Holla!, Ричард Гир назвал новорожденного сына Александром – в честь своей молодой жены. Пока же пара не показывает первых фотографий с ребенком и скрывает информацию о родах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere)

Это второй ребенок для Ричарда Гира. От брака с Кэри Лоуэлл актер имеет 18-летнего сына Гомера. Такая же ситуация и в Алехандры Сильвы: женщина воспитывает 5-летнего сына Альберта от предыдущих отношений.

Что известно о романе Гира и Сильвы?
Ричард Гир и Алехандра Сильва длительное время скрывали свой роман. Согласно данным западных СМИ, они начали встречаться в 2014 году. Уже через 4 года влюбленные решили официально узаконить свои отношения. Ричард и Алехандра устроили закрытую свадебную церемонию в собственном доме в Нью-Йорке, куда пригласили самых близких родственников и друзей.

В сентябре 2018 года появилась информация о беременности молодой жены Ричарда Гира. Пара официально подтвердила эти слухи, не разглашая даты родов или пола ребенка.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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