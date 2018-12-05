69-летний Ричард Гир второй раз стал отцом, – СМИ

268 Читати новину українською
Ричард Гир и Алехандра Сильва во второй раз стали родителями
Ричард Гир и Алехандра Сильва во второй раз стали родителями / Holla!

Американский актер Ричард Гир второй раз стал отцом. У него родился сын от 35-летней жены Алехандры Сильвы. Мальчик родился еще несколько дней назад в Нью-Йорке, но об этом стало известно только сейчас.

Это первый совместный сын супружеской пары – у актера уже есть 18-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а у Алехандры есть пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений, сообщают в испанском издании Holla!.

Читайте также: Молодая жена Ричарда Гира засветила беременный животик: трогательные фото

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere)

 

Пока неизвестно, какое имя дали новорожденному малышу, но за семьей Ричарда Гира уже пристально следят все западные СМИ. Поскольку киноактер старается скрывать свою жизнь от папарацци и социальных сетей, поэтому узнать новые подробности о звездном отце и его семье сторонникам будет трудно.

Річард Гір та Алехандра Сільва вдруге стали батьками
Ричард Гир и Алехандра Сильва во второй раз стали родителями / Holla!

Что известно о романе Гира и Сильвы?​
Пара долгое время скрывала свои отношения (если верить СМИ, то с 2014 года), но в апреле 2018 года решила официально узаконить свои отношения. Через месяц они устроили свадебную церемонию для друзей в собственном доме в Нью-Йорке. Уже в сентябре супруги официально подтвердило информацию, что ожидают появления общего ребенка.

Ранее у Ричарда Гира было два брака – с моделью Синди Кроуфорд (1991-1995) и с моделью Кэрри Лоуэлл (2002-2016). Что касается Алехандры Сильвы, которая является успешным рекламным агентом, то с 2012 по 2015 год она находилась в браке с геологом Говиндом Фридлендом.

blog_ava
В спортивном и без макияжа: Тина Кароль поразила внешним видом
13 февраля
446
Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
13 февраля 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 11841
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
13 февраля 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
78
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 364
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 230
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1167
Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
12 февраля 15:41 Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Богданна Рибак 111
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук