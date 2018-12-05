69-летний Ричард Гир второй раз стал отцом, – СМИ

Американский актер Ричард Гир второй раз стал отцом. У него родился сын от 35-летней жены Алехандры Сильвы. Мальчик родился еще несколько дней назад в Нью-Йорке, но об этом стало известно только сейчас.

Это первый совместный сын супружеской пары – у актера уже есть 18-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а у Алехандры есть пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений, сообщают в испанском издании Holla!.

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Пока неизвестно, какое имя дали новорожденному малышу, но за семьей Ричарда Гира уже пристально следят все западные СМИ. Поскольку киноактер старается скрывать свою жизнь от папарацци и социальных сетей, поэтому узнать новые подробности о звездном отце и его семье сторонникам будет трудно.



Ричард Гир и Алехандра Сильва во второй раз стали родителями / Holla!

Что известно о романе Гира и Сильвы?​

Пара долгое время скрывала свои отношения (если верить СМИ, то с 2014 года), но в апреле 2018 года решила официально узаконить свои отношения. Через месяц они устроили свадебную церемонию для друзей в собственном доме в Нью-Йорке. Уже в сентябре супруги официально подтвердило информацию, что ожидают появления общего ребенка.



Ранее у Ричарда Гира было два брака – с моделью Синди Кроуфорд (1991-1995) и с моделью Кэрри Лоуэлл (2002-2016). Что касается Алехандры Сильвы, которая является успешным рекламным агентом, то с 2012 по 2015 год она находилась в браке с геологом Говиндом Фридлендом.