6 алкогольных напитков, которые имеют худший эффект на кожу

Британский дерматолог и бьюти-влогер Саманта Бантинг поделилась перечнем из 6 алкогольных напитков, которые имеют пагубное влияние для вашей кожи.

О вреде алкоголя не только на общее состояние здоровья, но и на кожу лица и тела в частности отмечает не один специалист. Однако женщины и мужчины часто пренебрегают общими принципами здорового питания, из-за которых прибегают к чрезмерному употреблению алкоголя. Впереди сезон новогодних праздников, поэтому стоит обратить внимание на усиленный уход за собственным телом.

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Вашему вниманию предлагаем перечень из 6 алкогольных напитков, которым Саманта Бантинг рекомендует не злоупотреблять.

Красное вино

Этот напиток является самым вредным в перечне британского дерматолога. Ведь оно расширяет сосуды, увеличивает воспаление, сушит, способствует выделению гистамина, чем собственно и плохо влияет на состояние кожи.

Мохито

От этого тонизирующего и ароматного алкоголя могут быть не только хорошее настроение, но и морщины. Сахар, углеводы – и это не полный перечень тех составляющих, которые могут вызвать высыпания и покраснение кожи.

Белое вино

Белое вино / Фото Valeria Boltneva с Pexels

От чрезмерного количества потребления вина у вас будет не только тяжелое похмелье утром, но и сухая кожа. Более того, белое вино способствует преждевременному старению.

Джин с тоником

За счет того, что в алкогольном напитке содержится сахар, джин имеет слишком плохое действие на вашу кожу. Поэтому воздерживаться от больших доз все же стоит.

Пиво

Хотя в пиве есть соль, что способствует сухости кожи, оно является не самым вредным в рейтинге алкоголя. Ведь в нем есть антиоксиданты, которые хоть как-то компенсируют вред для кожи.

Текила

Наименее пагубное воздействие на кожу человека имеет текила. Но от нее может быть как тяжелое похмелье, так и воспаления на коже.