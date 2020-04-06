6 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 апреля в народном календаре почитается память святых Иакова и Захара. Этот день также посвящен подготовке к великому празднику Благовещения.

Именины сегодня отмечают: Артем, Захар, Петр, Яков.

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Народные приметы на 6 апреля

– Теплая ночь – примета того, что тепло быстро придет.

– В ночь на Благовещение надо вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра – ждите обильного урожая. Если останется мокрым – примета к тому, что летом будет неурожай.

– Сон с 5 на 6 апреля не осуществится.

Что можно делать 6 апреля

1. В этот день необходимо сделать всю важную работу, которую вы давно запланировали сделать.

2.Незамужней девушке в этот день необходимо искренне помолиться и выпросить у Пресвятой Богородицы хорошей судьбы для себя.

Что нельзя делать 6 апреля