6 декабря 2018 года чествуют память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он увеличил количество храмов и монастырей, занимался благотворительностью, помогал обездоленным и нищим. На Митрофанов день устраивали народные гуляния с катанием на санях, играми и застольями.

Также сегодня отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был установлен постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

Читайте также: Выходные в декабре 2018: какие праздничные дни ожидают украинцев

Именины 6 декабря празднуют: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор.

Народные приметы на 6 декабря:

– Ясный месяц предвещает метель зимой.

– Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

– Вокруг луны заметно розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

– Совпали облака в одну кучу – жди непогоды.

Что можно делать 6 декабря

1. В этот день вспоминают павших воинов и гадают на тех, которые пошли на войну или служащих в армии. Для гадания ловят паука и ставят его в банке. Через шесть дней надо посмотреть жив ли он. Если жив, то с человеком все хорошо. Также паука можно посадить в горшок. Там он будет плести паутину. Если он начнет это делать от самого верха горшка, то человек, на которого гадают, скоро вернется домой.

2. В канун праздника Екатерины, который отмечают 7 декабря, девушки собирались гадать. Делали это следующим образом: в чужом саду надо стащить веточку вишни и поставить в кладовке, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году девушка выйдет замуж.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.