6 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 февраля 2019 года в православном календаре почитается память блаженной Ксении. Она быстро стала вдовой. Ей стало очень больно от того, что ее муж умер внезапно, не сумев исповедаться. После этого, она посвятила свою жизнь Богу, вымаливая прощение для покойного мужа. Через некоторое время, Господь даровал ей умение исцелять и предсказывать будущее других.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Ксения, Николай, Оксана, Павел, Тимофей.

Читайте также: Картинки поздравления с Днем ангела: праздничная подборка

Народные приметы на 6 февраля

– Какая погода на Ксении, такой и будет весна.

– Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей

– Вьюга и метель – ждите неурожая.

Что можно делать 6 февраля

1. Если вам приснился плохой сон, то обязательно его кому-то расскажите, чтобы он не стал реальным.

Что нельзя делать 6 февраля

1. Этот день считается тяжелым. Поэтому наши бабушки и дедушки советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.

2. Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.

3. Не перестилайте постель, иначе заболеете.