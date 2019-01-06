6 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 января 2019 года христиане отмечают Святой вечер или вечер Рождества Христова. Это один из особых и важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за Святым ужином и создает магическую атмосферу домашнего согласия и достатка. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост, который начался 28 ноября 2018 года.

Если человек родился в Рождественский сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.



Камень гелиотроп

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Именины сегодня празднуют: Артем, Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

Народные приметы на 6 января

– На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.

– Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.

– Иней на деревьях – родят орехи и садовина.

– Снег идет – урожай на яблоки.

– Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

– Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.



Что можно делать 6 января

Что можно делать 6 января

– Попросите прощения у всех, кого вы обидели, а также простите тех, кто обижал вас. Говорят, что именно в этот день извиниться и забыть обиду проще.

– Чтобы избежать траура, стоит одевать нарядную и светлую одежду. Это позволит не накликать траур.

– Не забудьте в этот вечер помянуть усопших.

– Загадайте в рождественскую ночь желание. По поверью, все задуманное в этот день осуществляется. Особенно, если сделать это, выйдя на улицу и увидев падающую звезду.

Что нельзя делать 6 января

1. Нельзя садиться к столу пока не взойдет первая рождественская звезда.

2. В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

3. Не выносите в этот день из дома мусор.

4. Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

5. Не запрещайте колядовщикам колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.