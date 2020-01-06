6 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 января христиане отмечают Сочельник. Это важный семейный праздник, когда вся семья собирается за Святым ужином и создает магическую атмосферу домашнего согласия и достатка. В этот день завершается Филипповский пост, который начался 28 ноября 2019 года.

По поверью, если человек родился в Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет ни в чем нуждаться.

Именины сегодня отмечают: Артем, Иннокентий, Клавдия, Сергей.

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Народные приметы на 6 января

– Снег идет – ждите хороший урожай яблок.

– Если 6 января на небе виден Млечный путь, значит, лето будет теплым.

– Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.



Приметы и традиции на Сочельник

Что можно делать 6 января

1. Во избежание траура, стоит одевать нарядную и светлую одежду.

2. Загадайте в рождественскую ночь желание. По поверью, все задуманное в этот день совершается.

3. Перед Святым ужином попросите прощения у всех, кого вы обидели, а также простите тех, кто раньше обидел вас.

4. Помните о том, что в этот вечер надо помянуть усопших.

Что нельзя делать 6 января

1. В Сочельник нельзя заниматься шитьем на рукоделием.

2. Не запрещайте колядовщикам колядовать в вашем доме. Если не впустите колядников – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите благополучия и процветания.

3. Не выносите в этот день из дома мусор.

4. Не садитесь за стол, пока не взойдет первая рождественская звезда.