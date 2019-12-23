6-летняя дочь Ким Кардашьян вышла на публику с сумкой Hermes Birkin: фото

Светская львица Ким Кардашьян учит своих детей уже с первых лет после рождения любви к модной индустрии. Поэтому старшая дочь Ким и Канье Уэста уже впечатляет дорогим и стильным гардеробом.

Семейство Кардашян-Уэст наслаждается отдыхом в Нью-Йорке. В воскресенье, 22 декабря. Ким в компании своего мужа Канье Уэста и детей отправилась на премьеру оперы.

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Для выхода звезда реалити-шоу примерила потрясающее бархатное платье с манящим разрезом на бедре. Образ Ким дополнила босоножками нюдового цвета на каблуках. Но немалое внимание пользователей в Сети привлек "аутфит" не Кардашян, а ее старшей дочери Норт Уэст.

Девочка, которой только исполнилось шесть лет, вышла из машины в total white образе, дополнив его белым ожерельем-чокером из жемчужин на шее и дорогим кольцом на пальце. Также в руках дочь Ким держала знаменитую модель сумки Hermes Birkin, цена которой начинается от 12 тысяч евро. Именно такую имеют в своей коллекции едва ли не все звезды Голливуда.



Норт Уэст / Getty Images



​Норт Уэст с мамой Ким Кардашьян / Getty Images



6-летняя Норт Уэст и ее аксессуары / Getty Images