6-летняя украинка стала "принцессой мира": фото маленькой красавицы
6-летняя Валерия Воробьева из Харькова победила на международном конкурсе красоты "Принцесса мира-2019".
По информации "UA: Херсон", в конкурсе, который проходил в Турции, участвовали дети из 35 стран мира.
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Украинку пригласили туда после получения гран-при в конкурсе "Принцесса Европы", который прошел в июне в Коблево. Теперь девушка может ехать на "Мини-мисс мира-2020".
"Принцесса мира" Валерия Воробьева
Свою модельную карьеру Валерия начала только год назад. Все началось с детского сада, где состоялось ее первое дефиле. Затем она получила первое место на конкурсе "Принцесса Херсонщины".
Победительнице конкурса всего 6 лет
К слову, 12 сентября в самом известном конкурсе красоты "Мисс Украина-2019" победила 24-летняя Маргарита Паша. Ее выбрали среди 24 самых красивых девушек из всех регионов страны.
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