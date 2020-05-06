6 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 мая отмечается день памяти святого Георгия Победоносца, который считается покровителем воинов. Название происходит от имени святого, которого в народе называли Юрием. В этот день именины празднуют все мужчины, которые носят это имя.

Именины сегодня празднует Юрий.

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Народные приметы на 6 мая

– Если слышен голос птицы – плохая примета на урожай.

– Если на Юрия будет гроза, то все лето будет дождливым.

– Закувала кукушка к Юрию – на плохой урожай.

– Если жуки появляются в большом количестве, то это признак хорошего урожая.

– Комары в стаи сбиваются – к потеплению.

– Южный ветер – к богатому урожаю, северный – к ранним заморозкам осенью.

Что можно делать 6 мая

На Юрия рекомдуется сеять редис, чтобы был сочным. Чтобы быть красивой, на рассвете надо умыться утренней росой.

Что нельзя делать 6 мая