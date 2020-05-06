6 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 мая отмечается день памяти святого Георгия Победоносца, который считается покровителем воинов. Название происходит от имени святого, которого в народе называли Юрием. В этот день именины празднуют все мужчины, которые носят это имя.
Именины сегодня празднует Юрий.
Читайте также День Ангела Юрия: лучшие картинки с праздником
Народные приметы на 6 мая
– Если слышен голос птицы – плохая примета на урожай.
– Если на Юрия будет гроза, то все лето будет дождливым.
– Закувала кукушка к Юрию – на плохой урожай.
– Если жуки появляются в большом количестве, то это признак хорошего урожая.
– Комары в стаи сбиваются – к потеплению.
– Южный ветер – к богатому урожаю, северный – к ранним заморозкам осенью.
Что можно делать 6 мая
- На Юрия рекомдуется сеять редис, чтобы был сочным.
- Чтобы быть красивой, на рассвете надо умыться утренней росой.
Что нельзя делать 6 мая
- После Юрия нельзя сеять мак, кукурузу и тыкву.