6 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 марта 2019 года чествуют Тимофея-Весновия. Еще в юности он поставил себе за правило никогда не смотреть на женское лицо, и всю жизнь был верен обещанию. Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.

Именины сегодня отмечают: Егор, Тимофей, Георгий.

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Народные приметы на 6 марта

– Если в этот день тепло, значит, и все три месяца будут теплыми.

– Дует восточный ветер – скоро наступит весна. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный – холодную.

– Весна быстро пришла – ждите раннюю осень.

– Ласточки прилетели – к потеплению.

– В ночь на 6 марта снятся только вещие сны, на которые стоит обратить особое внимание. Если во сне обрезаете себе волосы – к бедности, заплетаете косы – будут ложные слухи. Если снится, что вы ловите преступника – ваша вторая половинка вам изменяет. Заболеть во сне – здоровье крепким будет.

Что можно делать 6 марта

1. Если купить себе новую обувь этому дню, то она долго прослужит.

Что нельзя делать 6 марта

1. Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.

2. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

3. Не желательно в этот день сажать растения, ведь они не приживутся и завянут.