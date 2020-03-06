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6 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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6 марта в народном календаре отмечают день Тимофея Весновея. День назвали в честь преподобного Тимофея, который жил в пустыне в Малой Азии в XIII веке. В юных годах он поставил себе цель никогда не смотреть на женское лицо — и всю жизнь был верен обету. Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.

Именины сегодня празднуют: Тимофей, Егор, Георгий.

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Народные приметы на 6 марта

– В этот день вам снятся вещие сны. Если снится, что вы ловите преступника – значит совсем скоро у вас появятся неприятности в личной жизни. Если снится, что вы заболели во сне – здоровье будет крепким.

– Если в этот день тепло – значит весна будет без осадков.

– Дует восточный ветер – к быстрому наступлению теплой весны.

– Весна быстро пришла – ждите раннюю осень.

– Ласточки прилетели – к потеплению.

Что можно делать 6 марта

1. Если купить себе новую обувь в этот день, то оно долго прослужит.

Что нельзя делать 6 марта

​1. В этот день нельзя оставлять незавершенными дела. Рекомендуется довести до конца все задания.

​2. Нельзя в этот день сажать и поливать растения, ведь они все равно не будут расти.

​3. Ограничьте в этот день употребление алкоголя.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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