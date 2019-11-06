6 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 ноября отмечают праздник чудотворной иконы Божьей Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость". На иконе изображена Дева Мария в окружении больных и скорбящих людей, а также ангелов, которые делают щедрые и добрые дела.
Как правило, в этот день было принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери и просить ее избавить от скорби и болезней. Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворениями в 1688 году. Пресвятая Богородица исцелила неизлечимо больного человека. Ей надо молиться в минуты отчаяния, в самое тяжелое время и она обязательно поможет.
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Именины 6 ноября празднуют: Алексей, Лаврентий.
Народные приметы на 6 ноября
– Упасть в яму 6 ноября – на долгую и счастливую жизнь.
– Если в небе много воронов – к снегопаду.
– Если по дороге домой увидите позади себя белую собаку – к богатой, счастливой и беззаботной жизни круглый год.
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Что можно делать 6 ноября
1. Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному результату сделки. Говорят, что именно этот день приносит большой успех.
2. Говорят, если вывести 6 ноября тараканов из дома – они надолго покинут ваш дом.
Что нельзя делать 6 ноября
1. В этот день следует быть очень осторожным с посудой. Случайно разбить тарелку – к чьей-то смерти в течение года.
2. Если разбить зеркало – к большой беде. Поэтому в этот день стоит изрядно следить за тем, чтобы ничего не выпало из рук.