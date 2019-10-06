6 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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6 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать

6 октября чтят память мученицы Ираиды. Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, который предсказал явление Христа и крестил его в водах Иордана.

Именины сегодня празднуют: Артур, Роксолана, Антон, Иван и Иосиф.

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Народные приметы на 6 октября

– В лесу мало грибов – ждите суровой зимы.

– Слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко – скоро наступят зимние холода.

– Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.

– Петух ночью спел – надвигается непогода.

– Если петух на одной ноге стоит, то вскоре похолодает.

– Курица хвостом машет – к дождю.

– Куры раскудакалась – погода испортится.

– Если утки плещутся в воде и кричат, то будет дождь, если притихли – к грозе или к грому.

Что можно делать 6 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.

Что нельзя делать 6 октября

1. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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