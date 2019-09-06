6 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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6 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 6 сентября / unsplash.com

6 сентября в народном календаре чествуют Евтихия Тихого, который был учеником Иоанна Богослова. Святой перенес много страданий: его мучили голодом, бросали в огонь, пытали, отдавали на съедение диким животным. Однажды на святого спустили льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу.

Также 6 сентября – день празднования в честь Петровской иконы Божией Матери. Она была написана святителем Петром, митрополитом Киевским.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Георгий, Петр.

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Народные приметы на 6 сентября

– Дождь в этот день – к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.

– Черные тучи солнце закрыли – к похолоданию.

– Сильный ветер 6 сентября – к несчастью.

– Увидеть красный цветок в лесу – к беде.

– Если больной человек в этот день увидит усопших родственников, то вскоре он тоже умрет.

– Обжечься или порезаться 6 сентября – к неприятностям.

– Услышать крик синицы – к дождям и похолоданию.

Что можно делать 6 сентября

1. Людям, которые в этот день день будут много времени проводить в местах большого скопления людей, стоит надеть льняную одежду. Этот материал имеет положительную энергетику и поможет восстановить утраченные силы.

Что нельзя делать 6 сентября

1. В этот день активизируется нечистая сила, день очень опасный. Поэтому рекомендуется не уходить далеко от дома.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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