6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка

Осень – период затяжных дождей, пронизывающего холода, домашнего тепла и интересных сериалов. Когда, как не осенью наши вечера становятся лучшими благодаря новому сериалу с теплым какао или душистым глинтвейном.

Предлагаем вашему вниманию подборку сериалов для осенних вечеров, которые стоит увидеть в кругу семьи и друзей.

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"Дрянь" (Fleabag)

Сериал "Дрянь" получил премию Эмми-2019 как лучший комедийный сериал, а главная героиня забрала статуэтку лучшей комедийной актрисы. Его рейтинг на именитом кинопортале IMDb составляет 8,7 балла. Этот сериал для тех, кто хочет окунуться в жизнь девушки-сорвиголовы, которая своей харизмой привлекает внимание и точно не оставит никого равнодушным.



Главная героиня сериала "Дрянь"

Главная героиня Фиби Уоллер-Бридж живет довольно неструктурированной жизнью. У нее нет четких приоритетов, а плохие отношения с семьей, проблемы в личной жизни и нехватка денег немного теряют ее в среде.

Гедонистическая, легкомысленная жительница Лондона задумывается над важными темами любви, семьи, веры и добра. Этому способствует знакомство с привлекательным священником. Поэтому, не теряйте времени и скорее включайте 1 сезон сериала, ведь, по утверждению исполнительницы главной роли, второй сезон сериала "Дрянь" будет последним.

Смотрите трейлер сериала "Дрянь": видео

"Поза" (Pose)

Сериал "Поза" долгое время мелькал в списках сериалов, которые издания рекомендовали для просмотра. Сериал раскрывает перед зрителями историю нескольких героев, являющихся представителям сексуальных меньшинств. Представьте себе Нью-Йорк 1980-х годов – таинственный и удивительный город, в котором сочетается шик, серьезность и бизнес. Вечерний Нью-Йорк только набирает обороты жизни, а ближе к полуночи начинается настоящее шоу – открывается дверь лакшери-вечеринок для богачей и представителей высшего класса.



Сериал "Поза" захватывает с первой серии

Героиня Бланка узнает о том, что она заразилась СПИДом. После этого она решает воплотить свою давнюю мечту – организовать группу для выступлений на подпольных вечеринках. Бланка намерена провести оставшееся время с помпезным шиком, чтобы после смерти о ней ходили истории и разговоры.

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Сериал "Поза" – это невероятно интересная драма и не менее интересный экскурс в историю. Добавим, что Билли Портер получил награду Эмми-2019 как лучший актер в драматическом сериале.

Смотрите трейлер сериала "Поза": видео

"Убивая Еву" (Killing Eve)

Драматический сериал развивается вокруг хладнокровной женщины-киллера Вилланель и тихой и доброй сотрудницы Ми-5 по имени Ева Поластри.



Сериал "Убивая Еву" – увлекательный драматический триллер

Вилланель – это наемная убийца, которая выполняет поручения богатых бизнесменов, политиков и наркоторговцев. К ее услугам прибегают те, кто хочет решить дела быстро и без лишней суеты. Новой мишенью девушки стала обычная женщина, работница засекреченного отдела спецслужб. Ее надо убрать якобы по наличию у нее ненужных сведений.

Киллер изучила привычки своей жертвы, ее пребывание и начала детально продумывать план своих действий. Но внезапно оказалось, что эта скромная женщина не такая глупая, как могло показаться. Она весьма достойная соперница и вполне хорошо может дать отпор противнице. С этого момента жизнь киллера кардинально изменилась. На премии Эмми-2019 "киллер" Джоди Комер получила статуэтку за лучшую роль в драматическом сериале.

Смотрите трейлер сериала "Убивая Еву": видео

"Озарк" (Ozark)

Сериал "Озарк" – это драматический сериал о финансовых махинациях мексиканского наркокартеля в американском городке.



Сериал "Озарк"

Финансовый консультант Марти Бёрд вместе со своей женой Вэнди и другими членами семьи вынужден тайно переехать из престижного пригорода Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили огромные долги, поэтому на новом месте он надеется исправить свое затруднительное положение.

Причиной их черной полосы в жизни становится то, что Марти занимался отмыванием денег для мексиканского наркокартеля. И помогала ему в этом нелегком деле его коллега по бизнесу Рейчел. Обманув жесткого босса картеля, она поставила под угрозу не только себя, но и Марти. Теперь их главная миссия – быть бандитами, которые готовы на все, лишь бы вернуть долг и уберечь себя и свою семью.

Смотрите трейлер сериала "Озарк": видео

"Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

В центре сюжета "Американской истории преступлений: Убийство Джанни Версаче" рассказывается история об убийстве известного дизайнера Джанни Версаче. Сериал построен на реальных событиях, произошедших в 1997 году в Майами.



"Убийство Джанни Версаче" – история, которая не оставит вас равнодушными

Итальянского модельера убили на пороге собственного дома. Он утром вышел за газетой, а когда возвращался обратно, был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюненом.

Сериал перенесет вас в начало истории и подробно расскажет об убийце Джанни Версаче. Известно, что он психопат, гей, лжец и преследователь итальянского модельера. До убийства Версаче он покончил жизнь еще 4 людям и был объявлен в федеральный розыск.

Главную героиню телесериала сыграла Пенелопа Круз, которая предстала в образе Донателлы Версаче – сестры убитого дизайнера и владелицы модного дома. Она же в своем интервью рассказала, что для того, чтобы понять эмоции Донателлы, ей нужно было встретиться с ней и поговорить.

Смотрите трейлер сериала "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче": видео

"Наша планета" (Our planet)

"Наша планета – это самый большой документальный сериал о природе, который был снят до сих пор. Для съемок понадобилось 4 года, 600 членов съемочной площадки, 50 стран и использование новейшей техники.



Сериал "Наша планета" покажет вам удивительную флору и фауну

Даже, если вы пересмотрели все возможные программы о флоре и фауне, создатели сериала все равно заставят вас прильнуть к экрану. "Наша планета" порадует вас причудливыми танцующими птицами, милыми ленивцами, которым круглосуточно только и сон подавай, грациозными львами и многими другими животными. Впрочем в арсенале есть и неутешительные реальные съемки того, что происходит с морскими моржами и при каких условиях они массово гибнут, как переносят голод слоны и какие трудности преодолевают, чтобы найти хоть какую-то еду.

В сериале использованы такие технологии съемок, которые позволяют нам увидеть малейшие детали. Камера несется на скорости за гепардом или позволяет рассмотреть подводный мир океана в мельчайших деталях.

Основной месседж фильма – показать, как изменения климата влияют на живые организмы, к чему они привели уже сейчас и к чему, скорее всего, приведут в будущем.

Смотрите трейлер сериала "Наша планета": видео

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